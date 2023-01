Chińczycy odbierają Jackowi Ma kontrolę nad Ant Group

Kontrowersyjna polityka Państwa Środka.



O Jacku Ma, założycielu Alibaby (AliExpress) i właścicielu Ant Group, zrobiło się głośno na przełomie 2020 i 2021 roku, kiedy na dłuższy czas



Jack Ma traci udziały w Ant Group

Jack Ma nie jest już u steru Ant Group decyzją chińskiego rządu. Firma ma przekazać niezależne prawa głosu 10 osobom, w tym założycielowi, kierownictwu i pracownikom. Ma musi zredukować swoje udziały w firmie, którą założył. Nadal będzie miał akcje Ant Group i zmarginalizowane prawo głosu.



O Jacku Ma, założycielu Alibaby (AliExpress) i właścicielu Ant Group, zrobiło się głośno na przełomie 2020 i 2021 roku, kiedy na dłuższy czas zaginął bez wieści . Wszyscy wiedzieli wtedy, że uznawany w latach 2019-2020 za najbogatszego Chińczyka jest na celowniku chińskiego rządu, któremu nie w smak była krytyka kierowana przez niego pod adresem władz. Z końcem stycznia 2021 roku Jack Ma wrócił do żywych , występując online podczas konferencji w Szanghaju. Teraz okazało się, że Ma ostatecznie przegrał walkę z politykami z Państwa Środka. Multimiliarder traci kontrolę nad Ant Group.Jack Ma nie jest już u steru Ant Group decyzją chińskiego rządu. Firma ma przekazać niezależne prawa głosu 10 osobom, w tym założycielowi, kierownictwu i pracownikom. Ma musi zredukować swoje udziały w firmie, którą założył. Nadal będzie miał akcje Ant Group i zmarginalizowane prawo głosu.

Jack Ma podczas jednego ze swoich wystąpień. | Źródło: mat. własny zrzut ekranu



W lipcu spółka powiązana z Alibaba Group Holding informowała, że Ma chce zmniejszyć bezpośredni i pośredni udział do poziomu maksymalnie 8,8 procent. Po nowych zmianach udziały spadną do ok. 6,2 procenta głosów, jak podaje w swoim raporcie Bloomberg. Reuters zwraca uwagę, iż wcześniej Jack Ma posiadał ponad 50 procent głosów w Ant, mogąc samodzielnie decydować o losach firmy - obecnie jest to ok. 10 procent udziałów bezpośrednich.



Chiny dążyły wcześniej do nałożenia na Ant Group grzywny w wysokości ponad miliarda dolarów, jednakże według nowych doniesień kara nałożona ostatecznie nie zostanie. Duncan Clark, prezes firmy doradczej inwestycyjnej BDA China w rozmowie z Reuterem powiedział, że ma to związek z obecnym stanem gospodarki chińskiej, w którym inwestować trzeba we wzrost technologii i sektorów prywatnych.



Według doniesień prasowych Jack Ma nie uczestniczy w rewolucyjnych zmianach w swojej firmie i przebywa obecnie w Tajlandii.



Źródło: Bloomberg