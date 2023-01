Artysta zbanowany na Reddicie, bo jego praca wyglądała jak generowana przez SI

Internauci oburzeni.

"Nawet jeśli sam to „namalowałeś”, jest to tak oczywisty projekt stworzony na zlecenie człowieka przez sztuczną inteligencję, że nie ma to żadnego znaczenia. Jeśli naprawdę jesteś „poważnym” artystą, musisz znaleźć inny styl, ponieważ A) nikt uwierzy ci, gdy powiesz, że to nie sztuczna inteligencja, i B) sztuczna inteligencja może zrobić lepiej w kilka sekund to, co Tobie może zająć godziny. Przepraszam, taki jest świat."

A Muse in Warzone - kontrowersyjny obraz. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z RedditKontrowersyjne dzieło o nazwie, zostało opublikowane na r/Art dwa tygodnie temu i wkrótce potem usunięte z powodu naruszenia zasady subreddita dotyczącej "memów, sztucznej inteligencji, filtrów lub innych prac niskiej jakości". Artyście na stałe zabroniono publikowania czegokolwiek na subreddicie. Kiedy grzecznie poprosił on o wyjaśnienie sytuacji, otrzymał znacznie mniej uprzejmą odpowiedź od moderatora.- odparł moderator.Nie da się tego inaczej nazwać. Moderatorowi chodzi zapewne o specyfikę kompozycji i użytych obiektów, zaczerpniętych jakby z twórczości innych - na spornym obrazie widać choćby powielone Oko Saurona, czy też postać odrobinę w stylu anime. Tego, że pracę wygenerowała SI w żaden sposób dowieść się jednak nie ma.Ben Moren nie jest anonimowy. To znany profesjonalista i właściciel firmy Kart Studio z Wietnamu, tworzącej sztukę na zlecenie.Użytkownicy Reddita emocjonalnie zareagowali na czyn moderacji. Rozpoczęli tak intensywny protest na subreddicie r/Art, że jego widoczność musiała w końcu zostać ustawiona jako "prywatny" na kilka godzin. r/Art wróciło, ale internauci nadal wyrażają niezadowolenie w związku z fałszywymi rzekomo oskarżeniami. Czyjś post z grafiką zawierającą frazę "pieprzyć r/art" i deklaracją o nieprawdziwych zarzutach pod adresem Bena Morena zebrał do tej pory 134 000 pozytywnych głosów.Źródło: Reddit