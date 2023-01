Prorosyjscy trolle w akcji. Dokwaterowywanie Ukraińców to ściema i fake news

Ruska dezinformacja działa.

"Rosja kontynuuje działania informacyjne przeciwko Polsce. Kreml skupia się na wąskich obszarach tematycznych, jednocześnie zwiększając brutalność przekazu. Rosja liczy na wzmocnienie efektów operacji inf-psychologicznych"

Rosja kontynuuje działania informacyjne przeciwko Polsce. Kreml skupia się na wąskich obszarach tematycznych, jednocześnie zwiększając brutalność przekazu. RUS liczy na wzmocnienie efektów operacji inf-psychologicznych. pic.twitter.com/eBBcEJQrbc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 4, 2023

"Identyfikowane są kolejne próby podburzenia społecznych nastrojów i rozbudzenia wrogości wobec Ukraińców. Kolportowane są kłamstwa o rzekomych telefonach z @GUS_STAT, których celem ma być przygotowanie akcji dokwaterowywania Polakom uchodźców z Ukrainy"

Identyfikowane są kolejne próby podburzenia społecznych nastrojów i rozbudzenia wrogości wobec Ukraińców.



Kolportowane są kłamstwa o rzekomych telefonach z @GUS_STAT, których celem ma być przygotowanie akcji dokwaterowywania Polakom uchodźców z UA. — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 4, 2023

Ledwie wczoraj pisaliśmy o tym, że polski rząd ostrzega przed cyberatakami Rosji , a już donieść musimy o konkretnej kampanii prorosyjskich trolli. Przestrzega przed nią na Twitterze Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn. Chodzi o telefony z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące rzekomego dokwaterowywania Ukraińców. To rosyjska dezinformacja.Stanisław Żaryn w swoim tweecie poinformował o rosyjskich działaniach dezinformacyjnych, mających wzmagać wśród Polaków niechęć do Ukraińców. Ponad 1,5 miliona obywateli tego kraju przekroczyło polską granicę od lutego 2022 roku uciekając przed wojskową napaścią Rosji i trwającą po dziś dzień wojną. Rosjanie próbują straszyć Polaków rzekomym dokwaterowywaniem Ukraińców do ich mieszkań. W tej sprawie do obywateli Polski dzwonić ma GUS.- przestrzega polski polityk.- przekazuje dementi Głównego Urzędu Statystycznego.Krążące w sieci nagranie mężczyzny opowiadającego historię o telefonie przedstawicielki GUS to najzwyczajniejszy w świecie fake news. Nagranie takie jest rozpowszechniane w polskim Internecie przez prorosyjskich trolli i tzw. "pożytecznych idiotów", czyli osoby o negatywnym stosunku do Ukraińców, którzy uwierzą w każdą nieprawdziwą informację zgodną z ich światopoglądem.Źródło: Twitter