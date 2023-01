NASA ostrzega: Chińczycy chcą przejąć Księżyc

Wojna w kosmosie - czas start.



Bill Nelson, główny administrator NASA twierdzi, iż Stany Zjednoczone rozpoczęły na dobre wyścig kosmiczny z Chińczykami. Co gorsza, Państwo Środka ma mieć złe intencje - Chiny mogą w przyszłości zaadoptować pewną powierzchnię Księżyca i przypisać sobie do niej prawo własności.



Amerykanie ostrzegają, że sprawa może dotyczyć obszarów bogatych w zasoby naturalne.



Kolonizacja Księżyca to priorytet



“To fakt, jesteśmy w fazie wyścigu kosmicznego” - powiedział Bill Nelson w wypowiedzi dla magazynu Politico. Administrator NASA stwierdził również, iż nie jest wykluczone, że Chińczycy będą chcieli przywłaszczyć sobie część Księżyca. Nelson argumentuje to coraz większą agresją Państwa Środka na Ziemi oraz coraz szybszym rozwojem zaawansowanych technologii kosmicznych przez Chińczyków.