Co dokładnie oznacza Wi-Fi? Całe życie byłem w błędzie. Ty zapewne też

Proste wytłumaczenie.

Co oznacza Wi-Fi?

"Jedynym powodem, dla którego słyszysz zwrot Wireless Fidelity, jest to, że niektórzy z moich kolegów z Wi-Fi Alliance się bali. Nie mogli sobie wyobrazić używania nazwy Wi-Fi jako czegoś bez dosłownego wyjaśnienia"

"Poszliśmy więc na kompromis i zgodziliśmy się dołączyć slogan "The Standard for Wireless Fidelity" do tak naprawdę nic nie znaczącej nazwy Wi-Fi"

Ludzie czasami zupełnie odruchowo sięgają po różnego rodzaju skróty, sformułowania i wyrazy, nawet nie zastanawiając się dłużej nad ich genezą lub pierwotnym znaczeniem. Jednym z takich wyrazów jest Wi-Fi - i tak, to poprawny zapis, żadne tam "Wifi". Każdy z Was na co dzień sięga po wyraz "Wi-Fi", gdy mówi o bezprzewodowej łączności z Internetem. Czy wiecie jednak, co dokładnie oznacza Wi-Fi? Wątpię. Sam długo żyłem w błędzie.Wi-Fi to coś, z czego niemal każdy korzysta na co dzień. Jasne, wiele osób łączy się z siecią poprzez kabel ethernetowy wpięty do routera, ale Wi-Fi użytkuje chociażby w swoim smartfonie. Pochylmy się zatem nad prawdziwym znaczeniem słowa "Wi-Fi", jego rozwinięciem.Myślisz, że Wi-Fi to skrót od, podobnie jak Hi-fi jest skrótem od "High Fidelity"? Nic bardziej mylnego. Tak, Wi-Fi Alliance sięga po takie określenie i używa go oficjalnie, ale założyciel tego stowarzyszenia Phil Belanger otwarcie mówi, że jest to określenie wtórne i zupełnie zmyślone. Zmyślone dla dobra ludzkości.Phil Belanger tłumaczy, że rozwinięcie takie powstało wyłącznie z obawy o to, aby zwrot Wi-Fi... nie miał swojego dosłownego rozwinięcia. No i po to, aby "wpadał w ucho".Pierwotny termin IEEE 802.11b Direct Sequence pamiętający jeszcze lata 90. XX wieku brzmi nieco mniej dźwięcznie niż Wi-Fi, prawda? Wi-Fi Alliance szukało czegoś, co ludzkość zapamięta. Agencja kreatywna marki zaproponowała wtedy dziesięć nazw i ostatecznie grupa zdecydowała się na Wi-Fi, pomimo absolutnego braku znaczenia, jaki kryje w sobie ta nazwa.– tłumaczył w wywiadzie Phil Belanger.- spuentował swoją wypowiedź.A więc tak, Wi-Fi nie znaczy tak naprawdę absolutnie nic. Zdziwieni?Źródło: MIC