Koniec z pseudo promocjami. Od dzisiaj sklepy mają nowy obowiązek

Nowe przepisy ośmieszają sklepy i ich pseudo promocje.

Dobre wiadomości dla wszystkich polskich konsumentów lubiących robić zakupy w sieci. 1 stycznia 2023 roku w Polsce zaczęły obowiązywać przepisy dyrektywy, ustanowionej przez Unię Europejską. Na mocy dyrektywy 2019/21616 sklepy internetowe mają od teraz obowiązek informować przy ofertach promocyjnych o najniższej cenie danego produktu na przestrzeni poprzedzających 30 dni. To element walki z pseudo promocjami. Każdy z Was może już dziś zobaczyć, jak naginają rzeczywistość sprzedawcy przeceniając produkty.Do tej pory świadomi konsumenci musieli korzystać z porównywarek cenowych , aby poznać historię ceny produktów. Teraz na mocy unijnej dyrektywy Omnibus informację o historycznie najniższej w ciągu minionych 30 dni cenie musi podawać sklep. W teorii ma to zapobiec sytuacjom, gdy jednego dnia produkt dostępny jest w cenie powiedzmy 999 złotych, a kolejnego jest "przeceniany" z 1999 złotych na 1299 złotych.

Nowe prawo to prokonsumenckie prawo

Od dzisiaj sklepy mają obowiązek podawania najniższej ceny danego produktu w ciągu ostatnich 30 dni, gdy jest on w promocji.

No i niektóre firmy jeszcze nie zdążyły dopracować nowej strategii marketingowej. pic.twitter.com/s3DZxbJfZe — donald.pl (@donald_PL_) January 1, 2023

Nowe oznaczenia muszą wprowadzić wszystkie sklepy, bez względu na wolumen sprzedaży. Dla wielu z nich implementacja mechanizmu będzie oznaczała spore problemy i niemałe wydatki.

Zobaczcie na przykład jaką fantastyczną promocję przygotował 1 stycznia dla Polaków Media Expert. Telewizorsprzedawany jest za 4549 złotych. Sklep chwali się, że to "taniej o 350 złotych". Historia ceny pokazuje jednak, że poprzednia najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni wynosiła... 3239 złotych. Wstyd organizować tego rodzaju "promocje".Podobne przykłady można mnożyć, choć różnice nie zawsze są tak spektakularne. Garść przykładów zebrał jeden z użytkowników serwisu Wykop.pl . Przyjrzał się ofertom sklepów Avans, Media Expert, Empik, RTV Euro AGD, Helion, Morele.net, Top Secret. Słusznie zauważył, że poszczególni sprzedawcy podeszli do informowania o najniższej cenie na kilka sposobów - czytelniejszych z punktu widzenia konsumenta i tych mniej czytelnych. Czasem najniższą cenę z ostatnich 30 dni widać od razu, czasem dopiero po najechaniu na niewielki znacznik.Cena widoczna od razu na przykład w Avans (pochwalam):Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze sklepu AvansCena widoczna po najechaniu na ikonę na przykład w Morele.net (nie pochwalam). To oznaczenie w ogóle nie jest czytelne i nie spełnia raczej przesłanki dotyczącej odpowiedniej ekspozycji. Skąd konsument ma wiedzieć co zrobić?:Źródło: mat. własny - zrzut ekranu ze sklepu Morele.netNiektóre sklepy wciąż nie wprowadziły stosownych oznaczeń. Jednym z takich sklepów jest x-kom. A termin mija dzisiaj...Jeśli dany produkt jest dostępny w sklepie krócej niż 30 dni, ustawa nakazuje podać najniższą cenę z okresu, przez który sklep ma go w swojej ofercie.Dobra zmiana, choć chciałoby się, aby okres 30 dni wydłużyć do na przykład 90 dni, co może przydać się do oceny promocji na Black Friday. Wiemy wszyscy doskonale, że sklepy rozpoczynają podnoszenie cen przed Black Friday czasem na ponad miesiąc przed uruchomieniem promocji.