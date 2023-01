Polski streamer uznany największym pechowcem Twitcha 2022 roku

Nietypowa nagroda.

Best unlucky moment - Emil Truszkowski zgarnia nagrodę

Emil Truszkowski (Polak mieszkający w Japonii) dostał nagrodę od Twitch'a „Best Unlucky Moment” za shota, gdzie jastrząb kradnie mu kanapkę pic.twitter.com/femY5HHVI5 — ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs (@thepolandnews_) December 31, 2022

Najpopularniejsza na świecie platforma streamingowa Twitch co roku zaskakuje internautów na przeróżne sposoby. Podczas transmisji na żywo dzieją się nierzadko rzeczy ciekawe, dziwne i niespodziewane. Streamer o pseudonimie Xfinity postanowił zorganizować internetową galę, na której po przeprowadzeniu głosowania wśród internautów rozdał on nagrody streamerom z Twtitcha w wielu interesujących kategoriach. Największe zainteresowanie wzbudziła "Best unlucky moment", czyli kategoria, w której wybierano się najbardziej pechowe zdarzenie zarejestrowane w trakcie transmisji na żywo. Wyróżniono w niej mieszkającego w Japonii Polaka.streamuje ze swoją żoną od kilku lat na kanale. Na przestrzeni tego czasu internautom udało się zgromadzić dość pokaźną audiencję, opiewającą na ponad 40 tysięcy obserwujących osób. Popularność kanału teraz z pewnością wzrośnie. Xfinity wybierając Emila na zwycięzcę plebiscytu w kategorii "Best unlucky moment" zrobił mu darmową reklamę.Emilowi wygrać pozwolił klip, na którym spożywał on kanapkę nad brzegiem oceanu. Wtedy właśnie wydarzyło się coś zupełnie niespodziewanego...Tak jest. Na udostępnionym powyżej nagraniu widać, jak jastrząb kradnie Emilowi kanapkę. Z ruchu ust Polaka bez problemu da się wyczytać jego komentarz dla zaistniałej sytuacji. Na nagraniu z głosem go nawet słychać - nie nadaje się jednak do tego, aby go cytować.Polscy internauci komentujący wyróżnienie na Reddicie pytali między innymi o to, gdzie nagroda dla wszystkim Polaków za to, że inny "jaszczomb" kradnie ich oszczędności.Źródło: Reddit, Twitter