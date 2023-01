Jak dotrzymać noworocznych postanowień? Kilka prostych sposobów

Dzięki nim w końcu zrealizujesz swoje cele.



Powitaliśmy Nowy Rok. Zapewne wiele osób podejmie z tej okazji przynajmniej jedno noworoczne postanowienie. Niemniej jednak, prawdopodobnie równie wiele osób go nie dotrzyma. To rzecz jasna nie oznacza, że dotrzymywanie noworocznych postanowień nie jest możliwe. Jest możliwe, przy odpowiednim nastawieniu i planowaniu. Oto kilka porad, które pomogą Ci spełnić swoje noworoczne postanowienia i wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu.



Odpowiednio sformułuj swoje postanowienie

Duża część osób nie spełnia swoich postanowień dlatego, że ostatecznie nie robi nic w celu ich realizacji. Całkiem spora część osób nie spełnia ich jednak dlatego, że wyznacza swoje postanowienia w niewłaściwy sposób. Zatem jak odpowiednio wyznaczyć sobie postanowienie?



Po pierwsze wyznacz swoje postanowienie w oparciu o to, jakie są Twoje potrzeby, a nie o to, czego wymaga od Ciebie społeczeństwo. Będziesz miał większą motywację, aby Takie postanowienie spełnić. Po drugie, nie twórz postanowienia zbyt ogólnego. Postanowienie typu „w 2023 roku schudnę" albo „w 2023 roku zacznę biegać” nie wystarczy.



Odpowiednio sformułowane i realizowane postanowienie musi być:

Szczegółowe – wyznacz postanowienie tak jasne, jak tylko możliwe. Na przykład zamiast postanawiać sobie, że schudniesz, postanów, że schudniesz o 4 kilogramy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy

– wyznacz postanowienie tak jasne, jak tylko możliwe. Na przykład zamiast postanawiać sobie, że schudniesz, postanów, że schudniesz o 4 kilogramy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Mierzalne – niezależnie od rodzaju postanowienia liczbowo lub ilościowo określ jego cel. Na przykład, zamiast postanawiać, że będziesz lepiej spał, postanów, że będziesz spał 7 godzin każdej nocy i codziennie kładł się do łóżka o 23:00.

– niezależnie od rodzaju postanowienia liczbowo lub ilościowo określ jego cel. Na przykład, zamiast postanawiać, że będziesz lepiej spał, postanów, że będziesz spał 7 godzin każdej nocy i codziennie kładł się do łóżka o 23:00. Osiągalne – wyznacz sobie cel, który będziesz w stanie spełnić. W przeciwnym razie szybko się zniechęcisz. Przykładowo, zamiast decydować, że przestaniesz przeglądać social media, zdecyduj, że będziesz przeglądać je tylko przez 5 minut rano i 5 minut po południu.

– wyznacz sobie cel, który będziesz w stanie spełnić. W przeciwnym razie szybko się zniechęcisz. Przykładowo, zamiast decydować, że przestaniesz przeglądać social media, zdecyduj, że będziesz przeglądać je tylko przez 5 minut rano i 5 minut po południu. Odpowiednio umotywowane – nie postanawiaj czegokolwiek z nienawiści do samego siebie lub z wyrzutów sumienia, a z myślą o swoim dobrostanie.

– nie postanawiaj czegokolwiek z nienawiści do samego siebie lub z wyrzutów sumienia, a z myślą o swoim dobrostanie. Ograniczone czasowo – określ realistyczny termin realizacji swojego postanowienia

Stwórz plan działania

fot. Unsplash/Eric Rothermel

Rozłóż postanowienie na mniejsze postanowienia

Adaptuj się do sytuacji

fot. Unsplash/Venti Views

Powiedzmy, że zdecydowałeś, iż rzucisz palenie. Nie każdy jest to w stanie zrobić na żywca i z dnia na dzień zrezygnować z papierosów. Jeżeli w przeszłości i Ty miałeś z tym problemy, albo napotkasz na ten problem, możesz zacząć od ograniczenia szkód związanych z paleniem poprzez przejście na alternatywny sposób dostarczania nikotyny, chociażby w postaci podgrzewaczy tytoniu. Podgrzewacze nie wytwarzają dymu, który zawiera substancje smoliste i tlenek węgla. A to właśnie te substancje są źródłem największego ryzyka zdrowotnego u palaczy.

Korzystaj z pomocy technologii

fot. Canva

Nie poddawaj się po porażce

Postanowienia, nie tylko noworoczne, nie spełniają się same. Aby zrealizować większość z nich trzeba podjąć się całego szeregu działań. Takie działania zaplanuj, uwzględniając potencjalne problemy i przeszkody, które możesz napotkać po drodze.Najlepiej będzie, jeśli na kartce, na komputerze lub na smartfonie rozpiszesz sobie plan realizacji swojego postanowienia, krok po kroku. Jeśli noworocznym postanowieniem jest to, że w 2023 roku schudniesz 10 kilogramów, zapisz, jaką masę ciała chcesz osiągnąć w każdym tygodniu oraz miesiącu i w jaki sposób. Zaplanuj aktywność fizyczną i metody, które wykorzystasz, by ograniczyć podaż kalorii. Na przykład, pite dotychczas słodkie gazowane napoje i soki pełne cukru możesz zastąpić wodą z dodatkiem kostek waterdrops , które zapewnią Ci nawodnienie, cenne witaminy i smak owoców.Łatwo jest sobie powiedzieć, że „schudnę 5 kilogramów w 2 miesiące” albo, że „zaoszczędzę w tym roku 10 tysięcy złotych”. Po drodze do osiągnięcia takiego dużego celu łatwo jest się jednak wypalić i zniechęcić do dalszej pracy nad sobą. Dlatego duży cel warto podzielić na mniejsze cele. Spełnianie ich jednego po drugim będzie dawać Ci satysfakcję i motywację do realizacji głównego postanowienia.Przykładowo, jeśli postanowisz, że w 2023 roku zaoszczędzisz 12 tysięcy złotych, wyznacz sobie cel, że w każdym miesiącu zaoszczędzisz na przykład 1000 złotych. Nawiązując do poprzedniego punktu, rozpisz też swoje miesięczne wydatki i pomyśl, jakie niespodziewane wydatki, które utrudnią oszczędzanie, mogą Cię czekać. Natomiast jeśli postanowisz, że w 2023 roku założysz własny biznes, zdecyduj, że najpierw dowiesz się jak to zrobić, a potem pomyśl nad charakterem Twojej działalności i opracuj dalszy plan działania.Zazwyczaj każdy wyznacza sobie postanowienia noworoczne bardzo optymistycznie. Jasne, może ze świadomością, że realizacja postanowienia nie będzie niczym spacer po łące, ale jednak niewielką. Mało kto wyobraża sobie, jakie przeszkody może napotkać i co zrobi, gdy stanie z nimi oko w oko. Tymczasem kłopoty są tylko kwestią czasu i trzeba znaleźć sposób na to, aby sobie z nimi poradzić, zamiast rezygnować z realizacji celu. Na szczęście, znalezienie takiego sposobu jest możliwe.Obecnie każdy ma do dyspozycji mnóstwo rozwiązań, które są dziełem XX wieku, a które mogą być nieocenioną pomocą przy realizacji noworocznego postanowienia. Osoby, które chcą się więcej ruszać, mogą sięgnąć po opaskę monitorującą ruch lub smartwatch. Inteligentny zegarek to również dobry wybór dla tych, którzy chcieliby zacząć lepiej spać – niejedno urządzenie tego typu posiada bowiem funkcję monitorowania snu. Ci, którzy pragną zmniejszyć swoją wagę ciała, mogą zaś wyposażyć się w elektroniczną wagę monitorującą masę ciała i przesyłającą dane do smartfonu.Oczywiście istnieje też wiele aplikacji mobilnych, które możesz zainstalować na swoim smartfonie, by wykorzystać je w realizacji nowoczesnego postanowienia. W aplikacji Kalendarz Google stworzysz swój harmonogram działania, w aplikacji Todoist wyznaczysz zadania do zrealizowania i ustawisz o nich odpowiednie przypomnienia, a aplikacja Cyfrowa równowaga pozwoli Ci śledzić postępy w walce z uzależnieniem od smartfonu. Zarówno na urządzeniach z systemem Android i iOS można też zainstalować aplikacje, które umożliwiają śledzenie postępów w procesie rzucania palenia, monitorowanie oszczędności i wydatków czy aktywności fizycznej.Nie dotrzymałeś swojego postanowienia? Mimo że byłeś bardzo blisko finiszu, z jakiegoś powodu doświadczyłeś ogromnego regresu w postępach? W takiej sytuacji nie bój się zacząć pracy nad postanowieniem od nowa. Pomyśl, co zrobiłeś źle, wyciągnij wnioski, stwórz nowy plan działania i dalej dąż do realizacji celu. W ten sposób możesz tylko zyskać.