Kropki w adresach Gmail. Czy mają znaczenie?

Sprawa nie jest oczywista.



Wysłałeś komuś wiadomość e-mail, po czym zdałeś sobie sprawę z tego, że wpisałeś nie ten adres odbiorcy, który powinieneś był? Konkretnie rzecz biorąc wpisałeś adres Gmail bez kropki, mimo ze miałeś wpisać z kropką? Co teraz? Czy powinieneś wysłać wiadomość ponownie, ale już na adres z kropką? Śpieszymy z wyjaśnieniami.



Kropka w adresie e-mail. Czy coś zmienia?

Przynajmniej w przypadku adresów Gmail kropki… nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Oznacza to, że jeśli wyślesz wiadomość na adres bez kropki zamiast na adres z kropką, i tak otrzyma ją odpowiednia osoba. Podobnie, jeśli ktoś Tobie wyśle e-maila i omyłkowo doda kropki do Twojego adresu, i tak tę wiadomość dostaniesz.



Powyższe ma związek z faktem, że jeśli Twój adres to na przykład Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , wszystkie jego wersje z wstawionymi kropkami, takie jak Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. również należą do Ciebie. Nikt nie będzie w stanie utworzyć konta Gmail, wstawiając kropki do Twojej nazwy użytkownika. Reasumując, kropki w adresach Gmail nie wpływają na ich interpretację.



