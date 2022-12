YouTube usuwa kanały i filmy na potęgę. Dominuje jeden kraj

W tym roku padł rekord.

Ile kanałów rocznie usuwa YouTube?

YouTube kasuje też filmy. Na liście przodują Indie

YouTube moderowane głównie przez nowoczesne algorytmy

Znacie to uczucie, gdy chcecie powrócić do któregoś z zapisanych filmów na YouTube, a film ten jest już usunięty? Czasem usuwa lub ukrywa go twórca, nierzadko nagrania kasuje administracja serwisu. Najnowszy raport przygotowany przez Atlas VPN pokazuje skalę działań moderacji YouTube, przedstawiając konkretne liczby dotyczące usuwanych kanałów. Z YouTube każdego roku znikają miliony podejrzanych treści.Tylko w trzecim kwartale tego roku Google skasowało rekordową liczbę 5,8 miliona kanałów na YouTube, wraz ze wszystkimi publikowanymi przez nie filmami. Wcześniej rekord należał do trzeciego kwartału 2021 roku, kiedy to z serwisu zniknęło 4,8 miliona kanałów. Aż 91,2% wszystkich tych kanałów zostało oflagowane jako dezinformujące, biorące udział w oszustwach lub stworzone wyłącznie na użytek spamu.Liczba kanałów usuniętych w III kwartale 2022 roku wzrosła o 1,8 mln w porównaniu z II kwartałem aż o 46 procent. Wszystkie powyższe dane zostały zaczerpnięte z raportu dotyczącego egzekwowania wytycznych dla społeczności YouTube.194 tysiące kanałów, czyli 3,3 procenta wszystkich spośród rzeczonej puli, zostało zamkniętych z powodu złamania wytycznych dla społeczności YouTube poprzez prezentowanie treści zawierających nagość lub inne odniesienia seksualne. Dodatkowe 106 tys. kanałów (1,8%) usunięto, ponieważ naruszały zasady bezpieczeństwa dzieci obowiązujące na platformie. Około 60 tysięcy twórców (1%) musiało pogodzić się z tym, że ich kanały zostały trwale usunięte, ponieważ uznano, że biorą udział w nękaniu i cyberprzemocy.Wraz z 5,8 milionami kanałów, z powodu zawieszenia na poziomie kanału, w trzecim kwartale 2022 roku usunięto ponad 5,6 miliona filmów. Jeden kraj wyróżnia się na tle innych jeśli chodzi o produkcję kasowanych treści. Są nim Indie.W całym III kwartale 2022 roku usunięto aż 1,7 mln filmów pochodzących z Indii. Drugi kraj na liście — Indonezja — osiągnął niechlubny wynik na poziomie 629 tysięcy filmów. W czołówce są jeszcze Stany Zjednoczone, Brazylia, Rosja i Pakistan.Platforma wideo należąca do Google w największym stopniu polega na technologii, która automatycznie usuwa kanały. Weryfikatorzy pomagają ręcznie sprawdzać treści na granicy zgodności z wytycznymi lub takie, co do których mechanizmy automatyczne mają wątpliwości.Gdy kanał trzykrotnie naruszy zasady społeczności YouTube w ciągu trzech miesięcy, zostaje usunięty. Kanał może również zostać usunięty w wyniku pojedynczego poważnego wykroczenia.Źródło: Atlas VPN