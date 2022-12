Akcje Tesla zaliczają spektakularny spadek. Bańka w końcu pęka?

Imperium Muska się sypie?

Akcje Tesla tracą na wartości

Elon Musk wskazuje winnego

Elon Musk w ostatnich miesiącach bardzo mocno traci na swoim niemal nieskazitelnym wizerunku. Kontrowersyjne wypowiedzi na temat Ukrainy , bratanie się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem , czy też pochwała dla kuriozalnych prognoz byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa , dotyczących losów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Polski to tylko wybrane przykłady. Do listy śmiało można dopisać setki dziwnych tweetów i często absurdalne posunięcia w zakresie administrowanego przez siebie Twittera. Na domiar złego. Wycena akcji firmy gwałtownie spada.To prawdopodobnie będzie najgorszy rok w historii marki Tesla. Kapitalizacja giganta spadła z poziomu 1,2 biliona dolarów do zaledwie. W ujęciu rokrocznym spadek ten wynosi aż. Krytycy twierdzą, że bańka w końcu pęka i to dopiero początek wielkiej przeceny akcji Tesla. Składa się na nią cała masa czynników.Dziś za akcję Tesla płaci się ok.. W ciągu ostatnich 52 tygodni rekordowa cena wynosiła aż. Tylko we wtorek cena akcji Tesla spadła aż o 11 procent. To skutek przede wszystkim przedłużającego się tygodniowego zawieszenia produkcji w fabryce w Szanghaju. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej.Tesla nie działa już tak samo mocno na wyobraźnię inwestorów jak kiedyś. Elektryczne samochody dobrej jakości produkuje coraz więcej korporacji. Co więcej, Elon Musk najzwyczajniej w świecie nie dowozi swoich obietnic. Ciężarówki elektryczne Tesla Semi trafiły do sprzedaży z gigantycznym opóźnieniem, a tempo ich produkcji jest żenujące, Tesla Cybertruck chyba już na zawsze pozostanie pustą obietnicą, a świat praktycznie zapomniał już o kolejnej generacji samochodu Tesla Roadster W trakcie spotkania na Twitter Spaces Elon Musk stwierdził, że nie będzie sprzedawał akcji Tesla nawet przez. Za spadający kurs akcji Tesla Musk obwinił.... Słowa wypowiedziane 22 grudnia najwyraźniej nie przekonały inwestorów, skoro cena akcji Tesla nadal spada.Eksperci uważają, że Elon Musk przestał panować nad jednym z najważniejszych biznesów. Publikowanie osobliwych komentarzy na Twitterze z pewnością chwały i uznania w oczach inwestorów mu nie przynosi. Niektórzy mówią wprost: Elon Musk oszalał... lub zawsze był szalony, ale dobrze to ukrywał.Pamiętać należy, że tracą również inni giganci sektora motoryzacyjnego. Notowania General Motors spadły o 43 procent, przy czym Ford stracił aż 46 procent.Źródło: mat. własny