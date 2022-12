Plus wprowadza nowy zestaw internetu domowego 5G

Montaż na zewnątrz budynku

Dostępność sieci 5G w Polsce wciąż rośnie, a z nowej technologii można korzystać nie tylko w smartfonach. Warunkiem wykorzystania 5G jako domowego internetu dla wielu urządzeń jest oczywiście posiadanie odpowiedniego modemu czy routera, który wspiera sieć nowej generacji. Plus poinformował właśnie, że od 28 grudnia w ofercie operatora pojawi się nowy zestaw internetu domowego obsługujący sieć 5G.Pakiet składa się z zewnętrznego modemu i domowego routera, a według Plusa zestaw zapewni dostęp do najszybszego internetu 5G w rankingu SpeedTest.pl jeszcze większej liczbie gospodarstw domowych.Zewnętrzny modem wraz z wewnętrznym routerem sprawdzi się szczególnie w domach jednorodzinnych, jak i blokach, znajdujących się na granicy zasięgu 5G oraz tam, gdzie zasięg jest ograniczony przez przeszkody terenowe i urbanistyczne.W skład zestawu wchodzi modem zewnętrzny ZTE MC889, który obsługuje technologię 5G oraz 4G/LTE. Odporne na warunki atmosferyczne urządzenie umieszcza się na zewnątrz budynku, najlepiej na wysokości, ograniczając w ten sposób wpływ przeszkód terenowych, np. wysokich budynków lub wzniesień, na zasięg w danej okolicy.Modem zewnętrzny ZTE MC889 łączy się kablem Ethernet z umieszczonym w domu lub mieszkaniu routerem Wi-Fi ZTE T3000, czyli z drugim urządzeniem wchodzącym w skład zestawu. Router zapewnia dostęp do internetu 5G Plusa rozprowadzając sygnał Wi-Fi w standardzie Wi-Fi 6. Według producenta, urządzenie zapewnia stabilne i mocne połączenie dla nawet 128 urządzeń domowych jednocześnie.