Wstydzisz się rozmawiać przez telefon? Szkolenia istnieją i kosztują majątek

Jest popyt, jest podaż.

Szkolenia z rozmów przez telefon

"Ponieważ mają dużo mniejsze doświadczenie w rozmawianiu przez telefon, odczuwają dyskomfort, gdy muszą to robić"

"To sprawia, że ludzie podatni na lęki społeczne odczuwają niepokój w takiej sytuacji" – dodała.

"Jeśli ludzie nie są nawet przyzwyczajeni do rozmowy przez telefon z własną matką, proces ten jest dla nich przerażający. Nie mogę powiedzieć, że zmuszę ich do dzwonienia do potencjalnych klientów, ponieważ po prostu się załamią – zaczynamy od małych kroczków, rozmów z rodziną lub kogoś, kogo znają"

Wielu z Was zapewne doskonale pamięta słowa "ja pukam, Ty mówisz" przed wejściem do gabinetu nauczycielskiego w szkole. Wiadomo, nie każdy młodociany uczeń znajduje w sobie na tyle odwagi, aby porozmawiać z belfrem. Niektórym ludziom z wiekiem takie lęki i fobie wcale nie przemijają, a znajduje to swoje odzwierciedlenie w podejściu do prowadzeniu rozmów telefonicznych. Ludzie nie lubią tego robić, a niektórzy w dobie popularności komunikatorów internetowych najzwyczajniej w świecie robić tego nie potrafią. Ten stan rzeczy sprawił, że na szkoleniach z tego zakresu można zbićPosiadanie smartfona stało się rzeczą powszechną w większości rejonów świata. O ironio, eksplozja popularności tych urządzeń sprawiła, że duża liczba użytkowników smartfonów. Pomimo dorastania w czasach popularności smartfonów, młodsze pokolenia mają zwykle znacznie mniejsze doświadczenie w rozmawianiu przez telefon, ponieważ wiadomości wysyłane przez komunikatory oraz SMS-y były ich ulubioną metodą komunikowania się z innymi. Większość rozmów z przyjaciółmi i rodziną odbywa się za pośrednictwem wiadomości tekstowych.– mówi Alison Papadakis, dyrektor badań psychologii klinicznej na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa.Mary Jane Copps zauważyła ten trend już 16 lat temu i założyła firmę konsultingową o nazwie The Phone Lady, aby pomóc firmom w szkoleniu pracowników w zakresie etykiety telefonicznej.(ok. 2100 złotych!) za godzinę za indywidualne sesje coachingowe i 365 dolarów (ok. 1595 złotych) za 30-minutowe seminaria internetowe, które są częścią serii siedmiu lekcji. Warsztaty firmowe kosztują 3500 dolarów () dziennie.Copps powiedziała, że często trafiają do niej osoby, które zaczynają szkolenia od tego, że nie wysyłają nikomu SMS-ów przez trzy dni. Zamiast tego są instruowani, aby dzwonić do przyjaciół i rodziny, jeśli chcą z kimś porozmawiać lub mają pytanie.- tłumaczy CoppsCopps dzwoni również do swoich klientów losowo w ciągu dnia podczas szkolenia, aby ćwiczyć konwersacje i rozwijać umiejętności improwizacji. Twierdzi, że wielu jej klientów to start-upy i firmy działające w sektorze finansowym. W tych dziedzinach niezwykle ważna jest możliwość zbudowania relacji z klientem poza e-mailem, gdzie istotne są kwestie takie jak chociażby ton głosu danej osoby, zainteresowanie wyczuwalne w głosie lub entuzjazm.Mamy 2022 roku a ludzie już nie potrafią ze sobą rozmawiać werbalnie. Szybko poszło.Źródło: BI