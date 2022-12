Zmarł aktor Emilian Kamiński. Możecie go znać z dubbingu Planescape: Torment czy Toy Story

Dziś rano około godziny 07:30 po długiej chorobie, przy rodzinie we własnym domu w Józefowie, zmarł aktor i reżyser Emilian Kamiński. W tym roku obchodził swoje 70 urodziny. Można go było zobaczyć na dużym i małym ekranie oraz na scenie teatru. Wiele razy także w rolach musicalowych. Swój głos wykorzystywał nie tylko śpiewając, ale i wcielając się w różne postaci za sprawą dubbingu. Emilian Kamiński był też twórcą warszawskiego Teatru Kamienica i założycielem Fundacji Atut. Za całokształt pracy, został uhonorowany złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.



Emilian Kamiński w grach wcielał się w głównie w dubbingowe role uniwersów Disneya i Pixara

Zapewne domyślacie się, że w tematyce związanej z szeroko rozumianymi technologiami, mogliśmy go kojarzyć z ról dubbingowych w grach wideo. Nie miał ich może na pęczki, ale szczególnie dwa tytuły z lat ’90 zapadły wielu osobom w pamięć i uzyskały status kultowych. Chodzi o klasyczną izometryczną produkcję RPG z 1999 roku, czyli Planescape: Torment, gdzie podkładał głos Mortimera "Morte" Rictusgrina oraz lubianą nie tylko przez najmłodszych humorystyczną przygodówkę Hokus Pokus Różowa Pantera.



Dzielimy się z Państwem smutną informacją. W wieku 70 lat odszedł Emilian Kamiński, aktor, reżyser, twórca warszawskiego Teatru Kamienica, w stanie wojennym jeden ze współtwórców Teatru Domowego. Niech spoczywa w pokoju! pic.twitter.com/HXyjT48Eo2 — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) December 26, 2022

Druga ze wspominanych gier była w Polsce nawet lepiej odebrana niż w krajach anglojęzycznych. A to za sprawą świetnego dubbingu, w którym mogliśmy usłyszeć w głównej roli Cezarego Pazurę. Co ciekawe Emilian Kamiński w Różowej Panterze nie wcielał się w jakąś konkretną postać, a śpiewał w dwóch piosenkach - "Poznaj strusia" i "Szczury". Z innych dość znanych produkcji można wymienić gry na podstawie Toy Story czy Kóla Lwa. Udział Emiliana Kamińskiego w tych produkcjach był naturalny z racji dubbingu do filmowych wersji, gdzie wcielał się w guźdzca Pumbę (Król Lew) i zabawkową świnię Hamm (Toy Story).



