Ta strona usunie postęp w pisaniu, jeśli przestaniesz wstukiwać tekst

Dobry sposób na zażegnanie prokrastynacji?

Znaleźliśmy narzędzie dla osób borykających się z prokrastynacją

Strona ostrzega o kasacji poprzez dosyć groźnie wyglądający filtr / Źródło: Squibler

Jeśli pisanie różnych tekstów jest Waszą pracą, pasją lub swego rodzaju wyzwaniem, to mam dla Was dosyć interesujące narzędzie. The Most Dangerous Writing App to strona internetowa, która z pozoru wygląda jak najbardziej podstawowy notatnik, lecz tak naprawdę nieco się od niego różni. Zaprzestanie wpisywania tekstu spowoduje bowiem... usunięcie całej wprowadzonej dotychczas zawartości. Brzmi ciekawie, prawda?Poszukiwanie wyzwań podczas wykonywania codziennych zadań może znacząco uatrakcyjnić cały proces lub podnieść poziom trudności. Zapewne zgodzą się z tym osoby, które każdego roku planują przeczytanie określonej liczby książek, obejrzenie wszystkich filmów od danego reżysera czy napisanie konkretnej liczby znaków każdego dnia. Dla tej trzeciej grupy przygotowano nawet wyjątkową usługę. The Most Dangerous Writing App to intrygujący koncept, który z pewnością nie przypadnie do gustu osobom nielubiącym pracować pod presją czasu. Jeśli natomiast borykacie się z prokrastynacją lub przekładacie pisanie czegoś "na potem", to koniecznie rzućcie okiem. Po wejściu na stronę internetową. Istnieje także możliwość ustawienia maksymalnej liczby słów (od 75 do 1667).Zabawa zaczyna się sekundę po kliknięciu przycisku "Start Writing". Założenie narzędzia jest proste -. Na kliknięcie kolejnej litery mamy zaledwie pięć sekund, więc czas jest dosyć mocno ograniczeniu. Klikanie losowych literek i tak nic nie da, bowiem czas nieubłagalnie ucieka. Warto jednak wspomnieć o swego rodzaju kole ratunkowym.Nawet jeśli nie podołamy i wyzwanie się zakończy, to, by następnie dokonać jego edycji na komputerze. Nadal jednak mamy do czynienia z witryną nakładającą swego rodzaju presję, która może okazać się niezwykle przydatna dla osób np. piszących opowiadania bądź książki.Jeśli do takich należysz, to warto wspomnieć o jeszcze jednej funkcjonalności. Mowa tu o(rzecz jasna w języku angielskim), co może stanowić genialny trening jeśli chcemy sprawdzić się pod kątem chociażby kreatywności.Na koniec coś dla ludzi szukających prawdziwych wyzwań. Jeszcze przed rozpoczęciem pisania można wybrać, który zamazuje wpisany już tekst. Widoczna jest wyłącznie litera wpisywana w danym momencie. Z tej funkcji zapewne zadowoleni będą użytkownicy mający tendencję do nieustannego zerkania czy poprzednie zdanie było w porządku. Koniec z rozmyślaniem i rozpamiętywaniem!Warto więc sprawdzić opisane narzędzie - chociażby w celu przetestowania czy pracowanie pod presją czasu to coś, co daje motywację czy jednak zniechęca.Źródło: Squibler