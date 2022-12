Kosmici wychodzący z wody? Zdjęcia zaniepokoiły internautów. Co na nich widać?

Rozwiązanie zagadki.

Zdjęcie kosmitów wychodzących z oceanu

"Umieściłem fotki na mojej prywatnej stronie na Facebooku, dwóch grupach Still Bay na tym serwisie społecznościowym oraz jeszcze jednej innej południowoafrykańskiej społeczności na Facebooku... Wszystko zaczęto udostępniać właśnie stamtąd"

"Pomyślałem, że mógłbym użyć zdjęć jako metafory tego, jak ludzie postrzegają te rośliny jako kosmitów, a tak naprawdę to my jesteśmy dwunożnymi kosmitami, którzy psują ich świat. Taki był pomysł"

Znany fotograf wzbudził spory niepokój pośród internautów po tym, jak opublikował w sieci zdjęcia "kosmitów" wyłaniających się z oceanu u wybrzeży Republiki Afryki Południowej. Fotografie były viralowo udostępniane i mnóstwo obserwatorów uwierzyło, że z otchłani morza powychodziły na ląd przedziwne stworzenia. Rzeczywistość jak zawsze okazała się nieco bardziej przyziemna i niezbyt sensacyjna.Głośne zdjęcia wykonał, który zaczął szybko otrzymywać liczne wiadomości z zapytaniami o to, czy afrykańska plaża, na której zrobił zdjęcia, jest bezpieczna. Obiekty przypominające kosmitów rodem z Wojny Światów nie były jednak żywymi stworzeniami.- mówił Vorster dziennikarzom Petapixel.Na fotografiach widoczne są.... Uchwycono je za pomocą aparatuz obiektywem Nikkor 18-140 mm. Rośliny wyglądają jakby spacerowały po plaży Still Bay East o zachodzie słońca.W sieci błyskawicznie zaroiło się od fake newsów na ten temat. Pisano, że obiekty na zdjęciach to...- tłumaczy Vorster.Autor zdjęć przyznaje, że chciał wywołać nimi małe zamieszanie, ale nie spodziewał się aż tak gigantycznego odzewu.Źródło: Petapixel