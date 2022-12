Microsoft kupi Netflixa? To może się wydarzyć

Ciekawe przewidywania.



2022 rok nie był zbyt dobry dla Netflixa. Firma boryka się z wieloma problemami - największym z nich jest ciągły odpływ konsumentów, którzy nie chcą płacić za treści dostępne na tej platformie. Ciekawy raport Reutersa zdradza, że w najbliższych miesiącach przejęciem Netflixa miałby zainteresować się Microsoft.



Dlaczego gigant z Redmond chciałby przejąć Netflixa i jaką dałoby mu to korzyść? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna.



Dlaczego Microsoft chciałby kupić Netflixa?



Bo to po pierwsze bez wątpienia bardzo lukratywna platforma posiadająca ogromną bazę użytkowników - także w mniejszych krajach. Patrząc na przeszłość Microsoftu widać, że Amerykanie lubią kupować duże produkty, na przykład LinkedIn czy Minecrafta. Mają też na to pieniądze. Oprócz tego, Microsoft wykorzystuje taką sytuację, aby zarabiać na treściach - wystarczy popatrzeć na to, co firma zrobiła na rynku gier swoim abonamentem Game Pass.