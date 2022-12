31 lat temu Polskę podłączono do Internetu

Minęło jak z bicza strzelił.

31 lat internetu w Polsce

Internet dziś postrzegamy jako coś, co po prostu istnieje i nie wyobrażamy sobie już chyba bez niego życia. Nie zawsze jednak tak było, a Internet w Polsce wcale nie jest z nami tak długo, jak niektórym mogłoby się wydawać. Dzisiejsi nastolatkowie nie pamiętają czasów słynnych pakietów internetowych Telekomunikacji Polskiej, modemów 56k i transferów na tyle wolnych, że pobieranie "empetrójki" trwało godzinę. Dokładnie wczoraj, 20 grudnia,Stworzony z inicjatywy Departamentu Obrony USA 29 października 1969 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), był siecią rozległą opartą na rozproszonej architekturze TCP/IP. Ten przodek Internetu liczy sobie już aż 53 lata. Nazwa Internet została nadana ARPANET-owi przez użytkowników akademickich, gdyż łączyła ona w sumie wiele sieci lokalnych.uruchomiono 26 września 1990 roku. Rozwijało prędkość 9600 bitów na sekundę. Na pierwszą transmisję internetową w Polsce czekano do listopada 1990 roku. Przeprowadził ją dr. Grzegorz Polok z Instytutu Fizyki Jądrowej (IFJ) PAN w Krakowie. Kiedy uruchomiono oficjalnie Internet w naszym kraju? Stało się to 20 grudnia 1991 roku, kiedy to do sieci podłączono komputery w Katowicach, Warszawie, Krakowie i Toruniu, jednakże przeciętny Polak nie miał z nim wtedy styczności.Polscy konsumenci mogą korzystać z sieci od 1994 roku. Wtedy to powstała strona internetowa polskiego rządu. Pierwszym portalem autorstwa Polaków był serwis Wirtualna Polska. Na początku swojej działalności wyglądała tak:zaczęła świadczyć swoje usługi dostępu do sieci dopiero w 1996 roku. Dacie wiarę? Założę się, że są tu osoby, które doskonale mają dość wyraźne wspomnienia związane z tym wydarzeniem. Ot, na przykład dźwięki wydawane przez modemy przy łączeniu się z siecią...Źródło: mat. własny