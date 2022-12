Pierwszy komputer Apple sprzedany za horrendalną sumę. Podpisał go sam Steve Jobs

Trudno o rzadszy egzemplarz.

Na aukcję trafił komputer podpisany przez Steve'a Jobsa

Źródło: RR Auction

Kilka dni temu na aukcję trafił unikatowy egzemplarz Apple 1 - mowa tu o pierwszym komputerze popularnej firmy, który oficjalnie trafił do sprzedaży. Nabyty właśnie sprzęt jest o tyle wyjątkowy, iż faktycznie działa, a jego numer seryjny został wpisany własnoręcznie przez Steve'a Jobsa. Doczekaliśmy się więc sprzedaży prawdziwej perełki - jej wartość zapewne z czasem będzie rosnąć.Nie da się ukryć, iż licytacje niezwykle rzadkich przedmiotów mogą czasami zrobić ogromne wrażenie. Dosyć regularnie informujemy Was o m.in. aukcji dobrze zachowanych wydań gier sprzed kilkudziesięciu lat czy chociażby kart Pokemon . Z elektroniką bywa nieco gorzej, gdyż po prostu niezwykle trudno jest sprawić, by komputer z ubiegłego stulecia odnalazł się sprawny - zwłaszcza jeśli nie był produkowany masowo.Idealnym przykładem jest chociażby. Został on zaprojektowany i wykonany przez Steve'a Wozniaka, natomiast na pomysł rozpoczęcia sprzedaży wpadł wszystkim dobrze znany Steve Jobs. Zdecydował się on nawet na własnoręczne wpisanie numerów seryjnych do części egzemplarzy. Tak się składa, że jeden z nich trafił właśnie na aukcję i został sprzedany za dokładnie(czyli mniej więcej 2 miliony złotych po dzisiejszym kursie.Początkowa wartość sprzętu była szacowana na około 375 tysięcy dolarów, więc przebicie okazało się naprawdę spore. Na tak wysoki koszt składa się rzecz jasnasamego Apple 1, gdyż wyprodukowano zaledwie 200 sztuk tego komputera. Poza tym jest on, co obecnie graniczy z cudem. Do tego wszystkiego dochodzi wyżej wspomnianeSam licytowany egzemplarz przeszedł w 2018 roku renowację, przez co zapewne podziała jeszcze dłużej. Cenę Apple 1 obniżył natomiastoraz, którą trzeba było dodawać osobno. Zestaw obejmuje natomiast monitor, klawiaturę oraz zasilacz. Warto przy okazji zaznaczyć, iż nie mówimy o jakimkolwiek rekordzie.W 2016 roku doczekaliśmy się chociażby sprzedaży prototypu urządzenia za 815 tysięcy dolarów. Natomiast w 2013 roku działający egzemplarz został kupiony za 671 tysięcy dolarów. Tak czy inaczej mówimy o dosyć imponującym wyniku i zapewne niezbyt prędko usłyszymy o kolejnej aukcji z udziałem Apple 1.Źródło: RR Auction