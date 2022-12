SMS API - jak działa i do czego możesz to wykorzystać?

Walka o klientów nabiera rozpędu. Obecnie przedsiębiorcy muszą dokładać wszelkich starań, aby odpowiednio przyciągnąć klienta i poinformować go o różnych zdarzeniach. Nie da się ukryć, że wykonywanie połączeń telefonicznych jest tutaj kłopotliwe i często bardziej zniechęca klientów, niż przyciąga. Rozwiązania, które mogą okazać się skuteczne, są w zasięgu ręki. Przykładem są narzędzia, których zadaniem jest masowa wysyłka wiadomości sms.





Poznaj cel masowej wysyłki wiadomości sms!

SMS API – to właśnie o tym narzędziu chcemy dziś opowiedzieć. Głównym zadaniem tej interfejsu programistycznego jest wysyłka wiadomości sms przez programistów. Mają one informować odbiorców o nadchodzących procesach lub przedstawiać status obecnie realizowanych. Globalny zasięg w przypadku wysyłki sms sprawia, że można łatwo poinformować kontrahentów o najważniejszych zagadnieniach, które ich dotyczą. Umożliwiają one zautomatyzowanie tych wysyłek i zwiększają możliwości firmy.





Skuteczna kampania marketingowa



Dodatkowo, SMS API w połączeniu z innymi systemami może budować doskonałą i skuteczną kampanię marketingową. To wszystko po wywołaniu kilku prostych funkcji!









Zaoszczędź czas i pieniądze wysyłając SMS!



Omawiane tutaj narzędzie do wysyłki sms ma pewne wymierne korzyści dla osób z niego korzystających. Jedną z najważniejszych jest oszczędność czasu oraz brak konieczności indywidualnego informowania. Kilkadziesiąt linii kodu PHP (czyli SMS API PHP), a jak wielka korzyść! Kontakt z klientem jeszcze nigdy nie był tak efektywny.





Kto powinien zainwestować w wysyłkę sms?



Można powiedzieć, że oprogramowanie oferujące masowe wysyłki wiadomości sms są dedykowane przedsiębiorcom z każdej branży. Komu możemy polecić skorzystanie z powiadomienia sms? Oto przykłady:





Firmy usługowe – można wyróżnić tutaj firmy kurierskie, programistyczne, sprzedawców etc.;

Instytucje użyteczności publicznej – integracje z różnymi systemami sprawiają, że platforma wysyłająca premium sms może informować o statusie złożonych wniosków;

Sklep online – w takim sklepie internetowym, omawiane usługi SMS sprawdzą się świetnie. Wysyłanie wiadomości sms może wystąpić przykładowo przy aktualizacji dostawy zamówionego produktu i może zawierać link do śledzenia przesyłki.

Wygodne informowanie o nieopłaconych fakturach



Omawiane tutaj rozwiązanie doskonale się sprawdzi również w przypadku chęci poinformowania kontrahentów o fakturach. W zasadzie jednym kliknięciem przycisku start możesz wysłać do klientów informacje o konieczności opłacenia faktury lub o tym, że aktualnie nowa faktura została wystawiona. Takie rozwiązania sprawdzą się praktycznie w każdej firmie, która wystawia faktury.





Czy to opcja przeznaczona dla dużych firm?



Ręczna wysyłka mms czy sms to proces, który może być bardzo męczący i łatwo o pomyłkę. Natomiast odpowiednio skonfigurowane w panelu klienta SMS API, nie myli się nigdy. Co do pytania z nagłówka – odpowiedź brzmi „nie”.





Korzystając z SMS API, nie musisz mieć doświadczenia. Potrzebne sługi uruchomisz w zasadzie jednym kliknięciem. SMS API możesz wykorzystać do stworzenia kampanii marketingowej w mniejszej lub średniej firmie.





Intuicyjny panel użytkownika – zrealizuj wysyłkę SMS



Korzystanie z panelu klienta w systemie SMS API jest banalnie proste. Producenci oprogramowania zadbali o to, aby system pozwalał na integrację, był intuicyjny i pozwalał na uruchomienie usługi w kilku krokach. Pomimo tego, że panel jest przyjazny klientom, to można liczyć na pełne wsparcie zespołu helpdesk i know how.





Wiesz, co jeszcze oferuje interfejs SMS API?



Wiadomości sms to nie wszystko, co oferuje usługa SMS API. Oprócz zwykłego tekstu możesz za darmo wysyłać linki do stron WWW, umieszczać pliki PDF czy innych materiałów. Jeśli myślisz o opcji innego wykorzystania SMS API, skorzystaj z opcji chat i zapytaj co może jeszcze zaoferować Ci platforma.





Tworzenie przydatnej bazy z użyciem masowej wysyłki wiadomości SMS



Wiadomości sms do klientów to jedno. Drugą korzyścią jest zbieranie wartościowych danych dotyczących klientów. W efekcie może powstać przykładowo baza danych stworzona z numerów telefonów do klientów. Wystarczy swoje konto odpowiednio skonfigurować i zyskasz świetny kanał do docierania do odbiorców z całego świata.





Urodzinowe wiadomości dzięki SMS API



Wysyłka wiadomości SMS nie musi być związana stricte z komercją. Jeśli chcesz podtrzymywać dobre relacje z zaufanymi klientami, to możesz ustawić automatyczne przesyłanie SMS (shot message system) jako wiadomość z okazji urodzin. W tym wypadku możesz postawić na hurtowe wysyłanie wiadomości SMS lub też wysyłkę pojedynczych przekazów. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i preferencji.





Wykonaj prosty test i sam zdecyduj czy warto wybrać to rozwiązanie



W kilku prostych krokach możesz wykonać szybki test działania API do wysyłania SMS. Żeby takowy test przeprowadzić, wystarczy założyć darmowe konto. Nie zajmie Ci to więcej niż minuty. Kolejnym krokiem jest właściwe skonfigurowanie dostępu do API. Tę czynność wykonasz w panelu klienta. Ostatnim krokiem jest uruchomienie testu z użyciem testowych punktów. Nic bardziej prostszego.





Po wykonaniu takiego testu możesz podjąć decyzję czy warto w to inwestować. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania i wątpliwości, to po prostu skontaktuj się z autorem oprogramowania, który chętnie odpowie na wszystkie pytania.