Pojedź na wojnę, by kupić córce iPhone'a. Absurdalne spoty propagandowe z Rosj

Świetna zachęta...

Zaciągnij się do wojska, kup córce iPhone'a

Priorytety, czyli stara Łada ważniejsza niż życie syna

Dziwnie się dzieje w państwie rosyjskim. Rosja dwoi się i troi, aby zachęcić mężczyzn w sile wieku do zgłaszania się w roli ochotników do armii tego kraju. Chodzi oczywiście o "kilkumiesięczne" kontrakty zakładające służbę na zaatakowanej w lutym tego roku przez Federację Rosyjską Ukrainie. W lokalnej telewizji pojawia się coraz większa liczba spotów propagandowych, kuriozalnych z perspektywy mieszkańców krajów Zachodu. Często nawiązują do świata technologii.Pierwszy z materiałów wideo opowiada historię rozmawiających ze sobą koleżanek i ojca jednej z dziewczyn, który przekonuje ją o swojej trudnej sytuacji materialnej, prosząc o pożyczkę. Nastolatka oddaje mężczyźnie pieniądze odłożone na. Gdy ojciec wychodzi z pokoju, kobiety rozpoczynają patetyczną dyskusję o wojskowej przeszłości swoich ojców. Jedna z nich informuje, że jej ojciec zaciągnął się do wojska, aby bronić ojczyzny i zarobić dobre pieniądze. Ojciec słysząc to, sam decyduje się zgłosić do armii. W filmie następuje cięcie do momentu, w którym ojciec wraca z frontu, wręczając córce... nowego iPhone'a.Internauci prześmiewczo sugerują, że Rosjanin nowego iPhone'a najpewniej ukradł w Ukrainie , jako że Apple wycofało się przecież ze sprzedaży sprzętu w Rosji . Drugim zaskakującym motywem filmu jest to, że ojciec wrócił w jednym kawałku.Drugi film to. Starszy człowiek z bólem serca sprzedaje swój wysłużony samochód marki Łada niezbyt uprzejmemu mężczyźnie, który oferuje 30000 rubli zamiast kwoty 60000 rubli, która widniała w ogłoszeniu. Wtem, w momencie podpisania umowy do akcji wkracza syn sprzedającego w kurtce wojskowej, informując o tym, że podpisał kontrakt wojskowy. Ojciec reaguje entuzjazmem.I niech ktoś powie, że Rosja nie jest stanem umysłu.Źródło: mat. własny