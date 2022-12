Meta dalej wierzy w metaverse. Wyda na niego jeszcze więcej pieniędzy

Reality Labs dostanie dofinansowanie.



Meta oficjalnie przyznała, że rok 2022 był trudniejszy niż spodziewało się przedsiębiorstwo należące do Marka Zuckerberga. W obszernym wpisie na blogu, CTO Reality Labs Andrew Bosworth przyznał, że w najbliższym roku Amerykanie mają zamiar przeznaczyć 20 proc. swoich całkowitych wydatków na dział Reality Labs. P



otwierdza to tylko i wyłącznie dalszą wiarę Meta w koncept metaverse.



Wiara jest, ale akcje cały czas idą w dół



Meta została oficjalnie skrytykowana w tym roku za wydanie miliardów dolarów na koncept metaverse - sam dział Reality Labs był odpowiedzialny za stratę w wysokości 9,4 miliarda dolarów przez pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Wartość akcji Meta cały czas spada, a inwestorzy pozostają sceptyczni w kontekście całego konceptu metaverse.





W całej sytuacji nie pomogło nawet zaprezentowanie zaawansowanych gogli do wirtualnej rzeczywistości - Meta Quest Pro. Wizja firmy dotycząca okularów pozwalających na zachowanie pełnej immersji rozciąga się na najbliższą dekadę a nie kilka lat. Inwestorzy muszą więc pozostać cierpliwi.





Reality Labs obecnie pracuje nad udoskonaleniem nie tylko okularów, ale również całego systemu awatarów. O kolejnych nowościach mamy dowiedzieć się dopiero na przestrzeni 2023 roku. Na wiosnę pojawi się także Meta Quest Pro 2 oferujący jeszcze większe możliwości w zakresie metaverse oraz wirtualnej rzeczywistości.



Póki co analitycy krytykują Meta za brak efektywności oraz problemy z rozwojem swoich pomysłów. Nie ma co się dziwić, konkurencja depcze Zuckerbergowi po piętach. Swoje zestawy do VR rozwija również HTC, a w kuluarach nad sprzętem do AR i VR ma pracować także Tim Cook i spółka.