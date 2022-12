Lionel Messi z Pucharem Świata z rekordem reakcji na Instagramie. Pokonał jajko

Nieźle.

Leo Messi z rekordem reakcji na Instagramie

"MISTRZOWIE ŚWIATA!!!!!!

Tyle razy mi się to śniło, tak bardzo tego pragnęłam, że wciąż nie mogę w to uwierzyć......

Bardzo dziękuję mojej rodzinie, wszystkim, którzy mnie wspierają, a także wszystkim, którzy w nas wierzyli. Po raz kolejny pokazujemy, że Argentyńczycy, kiedy walczą razem i są zjednoczeni, mogą osiągnąć to, co sobie założyli. Zasługa należy do tej grupy, która jest ponad indywidualnościami, to siła wszystkich walczących o to samo marzenie, które było również marzeniem wszystkich Argentyńczyków... Udało się!!!

NAPRZÓD ARGENTYNO!!!!! (...)"

Mistrzostwa Świata 2022 w piłce nożnej w Katarze zostały zakończone. W finale po serii rzutów karnych Francja musiała uznać wyższość Argentyny, a Lionel Messi mógł dzięki temu wznieść do góry po raz pierwszy w swojej karierze Puchar Świata. Zdjęcie dokumentujące to wydarzenie pobiło imponujący rekord polubień na platformie Instagram , stając się nowym rekordzistą i wyprzedzając... jajko.Dotychczasowym rekordzistą pod względem reakcji na Instagramie było zdjęcie jajka udostępnione przez profil. Po dziś dzień zgromadziło 56 489 870 polubień, a licznik wciąż oczywiście się nie zatrzymał.Lionel Messi pod swoją fotografią, na której z uśmiechem na ustach wznosi ponad głowę najcenniejsze trofeum świata piłki nożnej, zebrał już ponad 59 674 768 milionów polubień.Powyższy wynik robi niemałe wrażenie, ale biorąc pod uwagę to, że Leo Messi ma 403 milionów obserwujących, to... Dla porównania, jajko obserwuje 4,8 miliona osób, ale należy pamiętać o tym, że profil ten powstał wyłącznie dla żartu i pobicia wcześniejszego rekordu, należącego do Kylie Jenner.Źródło: Instagram