Polka walczy o porno Oscara z Łysym z Brazzers

Wszystkie ręce na pokład.

AVN Award 2023 - Cherry Candle

Kim jest Cherry Candle?

Z końcem roku startuje cała masa podsumowujących ostatnie 12 miesięcy międzynarodowych plebiscytów, w której spore szanse na zwycięstwo mają Polacy. W tym roku raczej nie mamy się co już nastawiać na triumfy w branży gier komputerowych, czy też kinematografii. Szansę na zdobycie prestiżowej statuetki AVN Award ma natomiast Polka ukrywająca się pod pseudonimem. 22-latka jest jedną z kilku najbardziej rozpoznawalnych Polek w świecie filmów dla dorosłych.AVN Award 2023 są uważane za najważniejsze z nagród w branży porno i rozdawane od 1984 roku w ponad 100 kategoriach. Cherry Candle została nominowana w kategorii par () wraz z Davem Candle, jej partnerem, rodowitym Włochem.Aby zdobyć AVN Award 2023, Polka musi pokonać znanego z licznych memów "Łysego z Brazzers".w kategorii par występuje z aktorką o pseudonimie Kazumi.Głosowanie potrwa do 7 stycznia 2023 roku, a jego rozstrzygnięcie nastąpi na uroczystej gali w Las Vegas.22-letnia obecnie Cherry Candle rozpoczęła swoją karierę w branży filmów dla dorosłych w wieku 20 lat. W wywiadzie dla serwisu natemat.pl twierdziła, że bardzo tego chciała i razem z partnerem marzyli o wejściu do tego biznesu.Obecnie Polka ma także konto na Onlyfans, Pornhubie i w innych mediach dla dorosłych. Jej filmy na samym tylko Pornhubie obejrzano ponad 13 milionów razy.Źródło: Cherry Candle, natemat