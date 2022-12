Czego Polacy szukali w Google w 2022 roku? Oto rok w wyszukiwarce

Najnowsza edycja zestawienia.

Najszybciej zyskujące na popularności w 2022 r.

Ukraina Putin Wojna w Ukrainie Polska Grupa Górnicza Rosja Kurs rubla Dodatek osłonowy Witold Paszt Jak pokochałam gangstera PIT2

Wordle Indie vs Anglia Ukraina Królowa Elżbieta II Indie vs Afryka Południowa Puchar Świata Indie vs Indie Zachodnie iPhone 14 Jeffrey Dahmer Indian Premier League

Ludzie wokół nas

Władimir Putin Rafalala Wołodymyr Zełenski Lanberry Amber Heard Mata Jerzy Stuhr Sara James Will Smith Simon Leviev

Johnny Depp Will Smith Amber Heard Władimir Putin Chris Rock Novak Djokovic Anna Sorokin (Delvey) Andrew Tate Rishi Sunak Simon Leviev

Jak, gdzie, kiedy?

dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę? dlaczego Ukraina nie należy do NATO? kim jest oligarcha? kim jest separatysta? gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy? gdzie kupić test na covid? gdzie kupić węgiel? gdzie kupić jodek potasu?

Jak napisać...

Pisownia śmigus-dyngus Pisownia co najmniej Pisownia rzadko Pisownia a propos Pisownia do zobaczenia Pisownia z powrotem Pisownia przeze mnie Pisownia wujek Pisownia poza tym Pisownia na pewno

Polacy gotują i robią drinki

Przepis na grzyby marynowane Przepis na ocet jabłkowy Przepis na kanię Przepis na żurek wielkanocny Przepis na opieńki Przepis na sex on the beach Przepis na rydze Przepis na rogale Przepis na kapuśniak Przepis na grochówkę

Co to...? / Co to jest...?

Co to SWIFT Co to pit 2 Co to sankcje Co to broń nuklearna Co to NFT Co to afazja Co to metadon Co to Nord Stream 2 Co to denazyfikacja Co to apostazja

Co to jest swift Co to jest pit 2 Co to jest NATO Co to jest sankcja Co to jest mezytylen Co to jest kocioł na paliwo stałe Co to jest złota alga Co to jest fez Co to jest ulga dla klasy średniej Co to jest dodatek osłonowy

Grudzień to miesiąc podsumowań. W naszym serwisie nie mogło zabraknąć informacji o raporcie, jakim cyklicznie o tej porze roku dzieli się Google. Firma z Mountain View opublikowała najnowszy rok w wyszukiwarce, czyli zestawienie najpopularniejszych fraz wyszukiwanych w Google. Jakie hasła najszybciej zyskiwały na popularności? Czego szukali Polacy w Google?Tematem numer jeden w Polsce były Ukraina, Putin oraz Wojna w Ukrainie. Nic dziwnego - to właśnie wydarzenia za naszą wschodnią granicą w dużej mierze wyznaczały i wyznaczają to, jak wygląda życie przez ostatnie miesiące. W Polsce wśród fraz najszybciej zyskujących na popularności były:W ujęciu globalnym wyglądało to nieco inaczej, a Ukraina znalazła się dopiero na 3. miejscu, tuż przed Królową Elżbietą II, która zmarła w tym roku.Władimir Putin musiał zdobyć pierwsze miejsce, ale dlaczego Rafalala wskoczyła pomiędzy niego a Wołodymyra Zełenskiego? Trudno powiedzieć. Polaków interesowała też Amber Heard, Mata oraz Jerzy Stuhr.Na świecie numerem jeden był Johny Depp uwikłany w sprawę rozwodową z Amber Hear, której przypadło trzecie miejsce. Władimir Putin był czwarty, a Zełenski nie trafił do czołowej dziesiątki wyszukań.Google rozwiewa liczne wątpliwości Polaków. Polacy najczęściej pytali o to:Nierzadko pytam Google o to, jak napisać jakiś wyraz lub wyrażenie. W tym roku najczęściej pytano o śmigus-dyngus, co najmniej oraz... rzadko.Przepisy w Google? Ależ proszę bardzo. Najczęściej Polacy szukali przepisu na grzyby marynowane, ocet jabłkowy i... kanię. Rok 2022 rokiem grzybów.Zapytania z tej kategorii mnie przeraziły. Polacy nie wiedzą czym jest SWIFT, sankcje i broń nuklearna. Nie mają nawet pojęcia o tym, czym jest NATO. Smutne to w sumie.Pełne zestawienie Google znajdziecie pod tym adresem Źródło: Google