Elon Musk odejdzie z Twittera jeśli użytkownicy wyrażą taką wolę

Miliarder zamieścił dosyć ważną ankietę.

Elon Musk planuje zrezygnować z roli CEO Twittera

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Elon Musk postanowił poznać wolę ludu jeśli chodzi o pełnienie przez niego roli dyrektora generalnego Twittera. Oczywiście uczynił to poprzez opublikowanie ankiety dostępnej dla każdego użytkownika platformy - jeśli większość zagłosuje za odejściem biznesmena, to ten obiecał, że zrealizuje to życzenie. Czy jego obietnice można jeszcze brać na poważnie?Ostatnio znów głośno zrobiło się o poczynaniach Elona Muska, który postanowił udowodnić swoje zamiłowanie do wolności słowa poprzez... zablokowanie krytykujących go dziennikarzy . Potem z tego samego powodu zablokował dostęp do funkcji Spaces, po czym cofnął bana niektórym internautom. Uniemożliwiono także publikację linków kierujących do Facebooka - no wszystko to wygląda jakby biznesmen nie do końca zdawał sobie sprawę ze swoich poczynań.Teraz okazuje się, że chyba jest nieco świadomy opinii społeczeństwa na jego temat. Przynajmniej tak rozumiem zainicjowaną zeszłej nocy ankietę, za pośrednictwem której Musk pyta się internautów o ich wolę jeśli chodzi oTwitter. W momencie pisania artykułu