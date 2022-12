Pornhub został zbanowany na YouTube. Powodem wielokrotne złamanie regulaminu

Popularny portal nie ma łatwego życia.

Ponhub zniknął z portalu YouTube

Źródło: PornHub

Po dokonaniu przeglądu, usunęliśmy kanał Pornhub Official po wielokrotnym naruszeniu naszych Wytycznych dla Społeczności. Egzekwujemy nasze zasady w równym stopniu dla wszystkich - kanały, które wielokrotnie naruszają (lub są poświęcone treściom naruszającym zasady) zostają zlikwidowane.

Pornhub utrzymuje absolutnie najlepsze środki bezpieczeństwa w Internecie i dokłada szczególnej staranności, aby że nie naruszyć żadnych wytycznych społecznościowych YouTube. Niestety, jest to tylko kolejny przykład dyskryminacji osób z branży erotycznej, trend widoczny w mediach społecznościowych i wszystkich innych aspektach życia, zwłaszcza że wiele osób nieszczerze myli konsensualne treści dla dorosłych z wykorzystywaniem.

YouTube podjął finalną decyzję w sprawie kanału Pornhub - został on właśnie usunięty z platformy. Stało się to po wielokrotnym naruszeniu regulaminu, głównie przepisów zabraniających zamieszczania linków kierujących na niedozwolone witryny. Tym samym popularny portal został zablokowany w kolejnym już miejscu.Pornhub nie ma łatwego życia w mainstreamie. Serwis z treściami dla dorosłych od dłuższego czasu nie jest dostępny na m.in. Instagramie . Osoby zatrudnione w branży erotycznej próbowały nawet wystosować list otwarty do firmy Meta i sprawa nabrała trochę medialnego rozgłosu - wszystko jednak nieco ucichło, a usługa nadal nie pozwala na obecność oficjalnego profilu witryny.Jak się okazuje, teraz. Mowa oczywiście o YouTube, gdzie nie znajdziemy istniejącego od dawna kanału - subskrybowało go do tej pory niemalże. Mogliśmy tam znaleźć treści promujące bezpieczne środowisko pracy w branży oraz pojedynczych wykonawców. Sporo materiałów było oznaczonych ręcznie jako nieodpowiednie dla osób nieletnich. Co więc poszło nie tak?Oficjalne stanowisko rzecznika prasowego YouTube brzmi następująco (cytujemy za The Verge):Mowa tu głównie o rzekomej, gdzie znajdują się treści o charakterze pornograficznym - więc niezgodne z regulaminem YouTube. Oczywiście osoby odpowiedzialne za serwis dla dorosłych niekoniecznie zgadzają się z podjętą decyzją. Jego rzecznik prasowy wypowiedział się o zaistniałej sytuacji w następujący sposób (cytujemy za The Verge):Trudno mieć nadzieję, że coś zmieni się w kwestii podejścia mainstreamowych platform do tematu promowania treści dla dorosłych. Są one na celowniku od dłuższego czasu i nie mają wsparcia większych koncernów obawiających się o utratę pieniędzy i wizerunku. Wygląda jednak na to, iż branża nie zamierza się poddawać. Zobaczymy co z tego wyjdzie.Źródło: The Verge / Foto. Instagram (@theevaelfie), Pornhub