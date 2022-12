Kulinarny influencer został zadźgany przez swojego rywala podczas transmisji na żywo

Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala.

Kłótnia azjatyckich influencerów zakończyła się tragedią

Źródło: NYP

Popularny chiński bloger kulinarny został zadźgany podczas prowadzenia transmisji na żywo. Stało się to w stolicy Nepalu podczas jednej z podróży twórcy - co ciekawe, zbrodni dokonał internetowy rywal mężczyzny, lecz dokładny motyw morderstwa nie jest do końca znany. Sprawcę udało się schwytać, natomiast ofiara nie przeżyła drogi do szpitala.Wydawać by się mogło, że świat blogów kulinarnych pozbawiony jest kłótni i zazdrości, a raczej przepełniony czystą miłością do jedzenia i dokumentowania podróży, prawda? No cóż, najwidoczniej w każdym środowisku mamy do czynienia ze skrajnymi sytuacjami oraz znajomościami, które mogą skończyć się w naprawdę tragiczny sposób. Dowodem na to jest tytułowe zdarzenie.Doszło do niego dokładnie 4 grudnia w Katmandu, stolicy Nepalu. Dosyć znany bloger kulinarny (publikujący treści jako, którego obserwowało blisko 5 milionów osób) wybrał się do tego miasta, by przedstawić swoim odbiorcom lokalną kuchnię i samemu zaznajomić się ze specyfiką tego azjatyckiego miejsca. W pewnym momencie twórca postanowił poprowadzić transmisję na żywo, by widzowie mogli w czasie rzeczywistym obserwować jego poczynania.Podczas nagrywania zatłoczonego marketu Indra Chowk doszło jednak do makabrycznego wydarzenia.- jak się okazało, Feng Zhengyung był rywalem ofiary i najwidoczniej chciał się go pozbyć z internetowej przestrzeni. Udało mu się to, gdyż zadane nożem ciosy w okolice brzucha i klatki piersiowej influencera poskutkowały uszkodzeniem narządów wewnętrznych i utratą sporej ilości krwi.Po pewnym czasie twórca został zabrany do szpitala, lecz. Sprawca został dosyć szybko aresztowany przez lokalne służby i obecnie przebywa w więzieniu. Całena żywo i wygląda ono naprawdę przerażająco.Zwłaszcza ujęcie, na którym Fatty Goes To Africa leży na ziemi i krzyczy coś po chińsku, a ludzie wokół tylko się temu przyglądają. Co ciekawe, osoba towarzysząca blogerowi także została dźgnięta, lecz nie wiadomo czy przeżyła. Okej, ale dlaczego ktoś chciałby zabić kulinarnego influencera?Cóż, w tej kwestii pozostaje wiele niewiadomych. Podobno. Szczegóły raczej już nigdy nie zostaną ujawnione - nie ma to chyba już większego znaczenia.Źródło: New York Post