Nakarm psa z OLX. Zrobisz to za darmo w 15. edycji akcji

Nakarm psa z OLX - jak to zrobić?

Dobre wieści. Ruszyła 15. już edycja akcji o nazwie Nakarm psa z OLX, dzięki której każdy może w zasadzie bezwysiłkowo poprawić los potrzebujących psiaków z polskich schronisk. Tylko od aktywności internautów zależy to, ile jedzenia powędruje do Schroniska w Bydgoszczy oraz Schroniska "Czekadełko" w Wadowicach Dolnych, będących beneficjentami tegorocznej odsłony popularnego wydarzenia.Pomaganie psom z wymienionych wyżej schronisk jest tak proste, jak to tylko możliwe, a do tego... darmowe. Ty klikasz, OLX kupuje karmę. Trudno jest o łatwiejszą formę wsparcia. Klik nie kosztuje absolutnie niczego, poza poświęconym nań czasem. Ach, no i żeby pomóc trzeba być zalogowanym, ale zakładam, że większość z Was ma już konto na OLX.W akcji bierze udział co najmniej, po 50 z każdego Schroniska. Akcja już ruszyła i potrwa do 22 grudnia tego roku.Aby pomóc, przejdź na stronę akcji dostępną pod tym adresem i wybierz psa, którego chcesz nakarmić. Zwierzaków jest cała masa i można je sortować według najbardziej nakarmionych, najmniej nakarmionych lub po prostu alfabetycznie. Każdy klik zapełnia wskaźnik przy kości. Napełniona do 100% (60 tysięcy kliknięć) gwarantuje przekazanieschronisku, w którym mieszka dany podopieczny.w ciągu doby każdy Uczestnik może tylko jeden raz nakarmić zwierzę klikając przycisk "Nakarm psa", niezależnie od liczby urządzeń, na których Użytkownik jest zalogowany.Organizator, firma OLX, poinformuje o wynikach akcji w terminie do 24 grudnia 2022 roku na swojej na stronie internetowej.Trzymam kciuki za powodzenie akcji oraz aktywność czytelników naszego serwisu.PS w sprawie adopcji czy też jakiejkolwiek innej formy dodatkowego wsparcia dla zwierząt uczestniczących w akcji kontaktujcie się bezpośrednio ze Schroniskami.Źródło: mat. własny, OLX