Elon Musk to dorosły człowiek o mentalności 10-latka. Znowu dał popis

Obrażalski.

Elon Musk banuje dziennikarzy na Twitterze

My commitment to free speech extends even to not banning the account following my plane, even though that is a direct personal safety risk — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022

Elon Musk zalicza w ostatnich miesiącach zjazd wizerunkowy, jakiego nie powstydziłby się żaden patostreamer. Uważany za jednego z większych wizjonerów naszych czasów wpływowy miliarder, właściciel firm Tesla i SpaceX, postrzegany był do niedawna niemal wyłącznie w pozytywnym świetle. Dziwne tweety Muska na temat integralności terytorialnej Ukrainy, rozmowy telefoniczne z Władimirem Putinem , rezygnacja z finansowania Starlink na Ukrainie oraz wszystko to, co robi od momentu zakupu Twittera za 44 miliardy dolarów wprawiają w osłupienie nawet najbardziej zagorzałych fanów Muska. Kontrowersyjny celebryta znów "dorzucił do pieca".15 grudnia nagłaśnialiśmy sprawę zbanowania na Twitterze konta publikującego informacje o lotach prywatnego samolotu Elona Muska. Co istotne, przekazywane w sposób zautomatyzowany przez profil należący do 20-letniego Jacka Sweeneya dane, są dostępne publicznie.Musk jeszcze w listopadzie tego roku zarzekał się, że szanuje wolność słowa na Twitterze tak mocno, że nie banuje nawet tego konta. Teraz widać, ile jest wart jego szacunek do składanych przez siebie obietnic - także tych dotyczących zupełnego zniesienia cenzury w obrębie Twittera. Co najzabawniejsze, Musk zaczął blokować konta dziennikarzy wytykających mu hipokryzję.W ciągu ostatnich 48 godzin Elon Musk zablokował konta dziennikarzy m.in. CNN, New York Times i Washington Post, którzy poddawali w wątpliwość dążenia miliardera do zaprowadzenia na Twitterze, którą obiecywał. Konta należące do Doniego O'Sullivana z CNN, Ryana Maca z The New York Times, Drew Harwella z The Washington Post, niezależnego dziennikarza Aarona Rupara i innych dziennikarzy, którzy kwestionowali działania Muska w ostatnich tygodniach, zostały nagle trwale zablokowane.Przypominamy, że Musk od razu po przejęciu popularnego medium społecznościowego rozpoczął serię dziwnych posunięć, wśród których najgłośniejszymi było wprowadzenie opłaty za weryfikację kont , de facto legalizującej phishing, a także zaostrzenie regulaminu i kasowanie wielu do tej pory legalnych w obliczu regulaminu postów.Ani Musk, ani Twitter nie odpowiedzieli na prośbę CNN o komentarz, a platforma nie podała formalnie, dlaczego dziennikarze zostali. W serii krótkich tweetów Musk twierdził, że dziennikarze naruszyli jego nową politykę, udostępniając jego "dokładną lokalizację w czasie rzeczywistym". Żaden z zablokowanych dziennikarzy nie udostępniał jednak dokładnej lokalizacji Muska w czasie rzeczywistym. Linkowali oni w swoich postach jedynie zbanowany profil Sweeneya.Od tamtego czasu w swoim stylu Elon Musk zorganizował sondę, w której internauci mieli głosować nad przywróceniem kont zbanowanych dziennikarzy. Gdy wyniki były nie po myśli Muska, ten zdecydował się sondę usunąć.