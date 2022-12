UOKiK nałożyło pierwsze kary za fałszywe opinie w sieci

Nareszcie.



Swój finał znalazła właśnie głośna sprawa dotycząca postępowania Prezesa UOKiK przeciwko spółkom Opinie.pro i SN Marketing. Obie oskarżone były o handel nieprawdziwymi recenzjami i ocenami zamieszczanymi w sieci. Fikcyjne opinie wprowadzały w błąd konsumentów co do produktów oraz usług, w związku z czym oba podmioty zostały ukarane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



Kary za fałszywe opinie w sieci

Spółki Opinie.pro z Lubartowa i SN Marketing z Krakowa zostały ukarane przez UOKiK karą łącznie 70 tysięcy złotych za stosowanie nieuczciwych praktyk. W maju tego roku postawiono im zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. 40 tysięcy złotych zapłaci Opinie.pro, natomiast kara w wysokości 30 tysięcy złotych przypadła SN Marketing.



"Takie wymyślone recenzje całkowicie zaburzają obraz rynku, są szkodliwe dla konsumentów i konkurencji. Dlatego nałożyłem na obu przedsiębiorców kary finansowe zbliżone do maksymalnych" – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.



Opinie.pro oferowała przedsiębiorcom opcję kupna pozytywnych opinii i ocen w wizytówkach Google oraz recenzji na Facebooku. Wcześniej w ofercie były także opinie w portalach Tripadvisor, Ceneo, Oferteo i ZnanyLekarz. Wszystkie wystawiane były bez kontaktu z produktem, co ustalił UOKiK. SN Marketing także zamieszczał opinie w Google Maps na zlecenia przedsiębiorców. Oferował je w pakietach, a klient decydował o częstotliwości publikacji.







Według badań przeprowadzonych jeszcze w 2020 roku na zlecenie UOKiK aż 93 procent osób robiących zakupy w Internecie kieruje się opiniami na temat produktów, zamieszczanymi przez innych konsumentów. Wielokrotnie apelowaliśmy, aby tego nie robić i sugerować się recenzjami (tymi nie-sponsorowanymi) w prasie. Powód jest prozaiczny: wiele spośród opinii w sklepach internetowy jest pisanych przez spółki takie jak Opinie.pro i SN Marketing, czyli na zlecenie producentów.



"Publikowanie w internecie fałszywych opinii to szczególnie naganne zjawisko. W ten sposób konsumenci wprowadzani są w błąd, a ich decyzje zakupowe ulegają zniekształceniu. To także nie fair wobec konkurencji – uczciwych przedsiębiorców, którzy nie kupują ocen, przez co mogą być np. słabiej pozycjonowani w wyszukiwarkach internetowych" – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.



Źródło: UOKiK