Huawei Talent Summit 2022 w Atenach, czyli rozwój cyfrowych talentów w Europie

Otwarty ekosystem edukacji cyfrowej i międzypokoleniowa wymiana wiedzy ma znaczenie.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: “Students for a better world. How can we make a change with technology?" / Źródło: własne

„Talenty cyfrowe są niezbędne, aby Europa mogła realizować swoje inicjatywy, takie jak digitalizacja i zrównoważony rozwój. Dlatego musimy się zjednoczyć i zbudować otwarty ekosystem talentów, do osiągnięcia wspólnego sukcesu. Huawei zawsze przywiązywał dużą wagę do pielęgnowania talentów i był to jeden z naszych najważniejszych priorytetów w Europie. W ciągu ostatniej dekady przeszkoliliśmy w tym regionie ponad trzydzieści tysięcy specjalistów ICT”

„Różnorodność wiekowa jest pomijanym atutem w europejskich firmach i organizacjach. Wyniki naszego badania podkreślają znaczenie międzypokoleniowej wymiany wiedzy w szczególności w przypadku umiejętności cyfrowych. Około jedna trzecia pracowników w wieku 55 lat i starszych nauczyła się w ciągu ostatniego miesiąca umiejętności cyfrowych od kolegi młodszego o co najmniej dziesięć lat. A im bardziej zdigitalizowana firma, tym większa wymiana wiedzy ma miejsce w skali całego przedsiębiorstwa”

„Szacuje się, że w Europie około 20% dorosłych nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Młode talenty mogą przyczynić się do zniwelowania tej luki nie tylko poprzez poszerzanie i przyjmowanie możliwości oferowanych przez nowe i inteligentne technologie, ale także poprzez współpracę ze starszym pokoleniem w kształtowaniu cyfrowej przyszłości”

Radosław Kędzia i Stella Tsitsoula podczas panelu dyskusyjnego: “Bridging the digital talent gap. How can we equip young talents in the tools to build a successful career?” / Źródło: własne

"Utalentowani młodzi studenci z krajów europejskich zostali zaproszeni do spędzenia kilku dni w Grecji. Tutaj zostali wdrożeni w tajniki biznesu i otrzymali nagrody za swoje dokonania."

Podczas Szczytu Talentów we współpracy z Manpower Employment Organization oraz Ministerstwem Pracy i Spraw Socjalnych Grecji, Huawei uruchomił również program, który ma za zadanie zapewnienie podstawowych szkoleń w sferze umiejętności ICT dla 500 bezrobotnych kobiet w Grecji."Istnieją oczywiste przeszkody, które utrudniają kobietom osiągnięcie wyższych stanowisk w karierze akademickiej i zawodowej" - skomentowała Elissavet Vozemberg, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.Nie bez znaczenia pozostają również wyniki badań na temat. Zostały one przedstawione w raporcie: Intergenerational collaboration and digitalization (PDF) - powiedziała prof. dr Anna Schneider z Hochschule Fresenius University of Applied Sciences.– dodał David Atchoarena, Dyrektor Instytutu UNESCO ds. Uczenia się przez całe życie.Nie można nie wspomnieć dwudniowych warsztatach w ramach konkursuz udziałem uczestników z całej Europy. Rozpoczął je Adonis Georgiadis, grecki Minister Rozwoju i Inwestycji:Ateńskie wydarzenie zakończyła uroczysta gala i ogłoszenie laureatów wspomnianego konkursu Tech4Good. Na „najwyższym stopniu podium stanęli" studenci z Albanii, ale wśród finalistów nie zabrakło również, przedstawili oni projekt aplikacji łączącej rolników i producentów żywności bezpośrednio z klientami, pomijając w tym przypadku pośredników takich jak np. wielkie sieci handlowe.