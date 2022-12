Google nie zablokuje blokerów reklam w Chrome. Przynajmniej na razie

Przejście na Manifest V3 opóźnione.

Google od kilku lat bezskutecznie próbuje “zabić” obecnie wykorzystywany system rozszerzeń w przeglądarce Chrome - tworząc tym samym więcej ograniczeń i problemów dla użytkowników. Jakiś czas temu pisaliśmy dla Was o tym, iż amerykańska firma będzie chciała od 2023 roku wprowadzić zmiany, które przełożą się między innymi na brak możliwości korzystania z adblocków w Chrome.Wszystko wskazuje na to, że proces wprowadzania tych zmian zostanie opóźniony.Pierwotnie Google miało przejść z Manifest V2 na Manifest V3 już w styczniu 2023 roku. Same adblocki zostałyby wyłączone kilka miesięcy później. Ta sytuacja spotkała się z ogromną krytyką ze strony internautów - i nie ma co się temu wszystkiemu dziwić. Teraz, jak donosi 9to5Google okazuje się, że harmonogram wprowadzenia zmiany przestał istnieć, a powiązane z nim projekty zostały oznaczone jako “odłożone” lub “w trakcie przeglądu”, co może sugerować, że Google faktycznie potrzebuje więcej czasu na analizę sytuacji oraz wszystkich zmian.

Przedstawiciele amerykańskiego giganta twierdzą, że większą liczbę szczegółów na temat przejścia na Manifest V3 poznamy w okolicach marca 2023 roku. Biorąc pod uwagę, iż wszystkie zmiany trzeba będzie jeszcze wdrożyć, raczej nie ma co obawiać się o to, że popularne blokery reklam zbyt szybko znikną z popularnej przeglądarki.Co prawda Google nie wspomina w żadnym miejscu o rozszerzeniach pozwalających na blokowanie reklam, największym problemem tego typu aplikacji jest tak zwany “WebRequest API”, który w przyszłości będzie w stanie skutecznie ograniczać, a nawet blokować ich działanie. Da się to co prawda obejść przy pomocy PiHole jednak jest to już działanie, które w większości przypadków będzie przerastało przeciętnego Kowalskiego.Zapewne w najbliższych miesiącach dowiemy się więcej szczegółów na temat przejścia z Manifest V2 na Manifest V3 przez Google. Na razie osoby blokujące reklamy w sieci mogą jednak spać spokojnie.Źródło: The Verge / fot. Unsplash.com