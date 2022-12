Rusza Otomoto Pay. To zintegrowane z platformą narzędzie do finansowania zakupu aut

Interesująca propozycja dla kupujących pojazdy.

OTOMOTO Pay - co to jest?

"OTOMOTO Pay maksymalnie uprości procedurę uzyskiwania kredytu od wiarygodnych i sprawdzonych podmiotów finansowych, pozwoli uniknąć szumu informacyjnego i licznych rozmów z konsultantami proponującymi wiele różnych, często skomplikowanych rozwiązań oraz da pewność, że zaproponowane warunki kredytu, czy leasingu będą w obecnej sytuacji najkorzystniejsze dla klienta"

W ramach OTOMOTO Pay otrzymasz też darmowe raporty o historii pojazdu

Scan&Buy, czyli ułatwienia przy zakupie offline

W czasach, w których banki odchodzą od oferowania konsumentom kredytów samochodowych - z prostej przyczyny: jest to dla tych instytucji nieopłacalne - na scenę wkracza OTOMOTO. Właściciel jednej z najpopularniejszych w Polsce platform umożliwiających sprzedaż i zakup pojazdów oraz części zamiennych uruchamia OTOMOTO Pay. To zintegrowane z platformą narzędzie do finansowania dostępne już teraz pod adresem otomotopay.pl . OTOMOTO Pay pomoże nie tylko sfinansować zakup, ale też za darmo weryfikować historię pojazdów, porównać oferty ubezpieczenia, a nawet kupić dodatkową roczną gwarancję na nieprzewidziane naprawy.Podstawową funkcją OTOMOTO Pay jest porównywarka ofert od 18 banków i instytucji finansowych, pomagających internautom sfinansować zakup wymarzonych pojazdów. Na liście znalazły się m.in. PKO Leasing, BNP Paribas, Alior Bank, Alior Leasing, Santander Consumer Financial Solutions, Santander Consumer Multirent, Raiffeisen, Cofidis, Inbank, Arval i Brutto.pl. Środki po podpisaniu umowy na koncie klienta pojawią się maksymalnie w ciągu 24 godzin, ale często zajmuje to zaledwie kilka minut.Do 31 marca 2023 roku narzędzie OTOMOTO Pay będzie dostępne losowo przy 50% ogłoszeń w OTOMOTO. W kwietniu pojawi się przy wszystkich ogłoszeniach. Opcja będzie widoczna zarówno przy ofertach osób indywidualnych, jak i firm w postaci na przykład dealerów. Oznacza to potencjalnie łatwiejszą sprzedaż w przypadku osób fizycznych, które z oczywistych względów nie są w stanie oferować finansowania.Zadaniem narzędzia jest pomoc w znalezieniu najkorzystniejszej oferty kredytu lub leasingu oraz umożliwienie złożenia wniosku o finansowanie. Wszystko to z poziomu OTOMOTO Pay. Przy przygotowaniu oferty automatycznie pod uwagę będą brane takie składowe jak sytuacja wnioskodawcy, zadeklarowana wysokość wkładu własnego oraz wiek i wartość samochodu.Co ważne: przed wybraniem oferty dla użytkownika narzędzie OTOMOTO Pay sprawdzi zdolność kredytową wnioskodawcy, co nie wpłynie na wartość scoringu w BIK-u. Wstępna weryfikacja daje 97% szans na pozytywną weryfikację w banku.- mówi Łukasz Domański, CEO w Carsmile.OTOMOTO Pay to także ciekawe usługi dodatkowe.Interesującym dodatkiem w ramach nowej usługi jest możliwość wygenerowania 3 raportów historii pojazdu, przygotowanych przez autoDNA. Dostęp do takich raportów dostaje się po wstępnej weryfikacji zdolności kredytowej po uprzednim podaniu m.in. numeru PESEL. Numer PESEL stanowi przy okazji swoistą blokadę przed nadużywaniem opcji generowania raportów przez osoby niezainteresowane usługami OTOMOTO Pay, a darmowymi raportami. Dopiero po wzięciu kredytu klient traktowany jest jako nowy i może generować kolejne darmowe sprytne.Kolejnym udogodnieniem jest zintegrowana porównywarka ubezpieczeń dostarczana przez Punkta. Jej ogromnym atutem jest opcja sprawdzenia najkorzystniejszego ubezpieczenia bez konieczności wpisywania mnóstwa danych - ponownie, wystarczy numer PESEL.OTOMOTO wprowadza też rozwiązanie pozwalające zeskanować tablicę rejestracyjną lub kod QR w kupowanym stacjonarnie pojeździe. Dzięki temu będzie dało się szybko określić rynkową cenę danego samochodu - z uwzględnieniem wyposażenia, ale bez uwzględnienia stanu - oraz uzyskać informacje na temat finansowania w OTOMOTO Pay.Finansowanie OTOMOTO Pay dotyczy nie tylko samochodów, ale też motocykli, maszyn rolniczych i innych dostępnych na platformie.Za stworzenie technologii fintech i obsługę procesu odpowiada Carsmile, który od kwietnia 2022 roku prowadzi pilotaż opisywanego tu projektu.Źródło: OTOMOTO