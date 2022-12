Dzban roku. Nauczyciel z Tarnowskich Gór zainstalował kamerę w szkolnej toalecie

Znalazł ją jeden z uczniów.



Nauczyciele informatyki w szkołach średnich potrafią być bardzo specyficznymi jednostkami. Wiem, bo miałem lata temu informatykę w szkole i świętej pamięci już informatyk był personą... nietuzinkową. Nigdy jednak nie posunął się - a przynajmniej taką mam nadzieję - do tego, co zrobił 37-letni informatyk z Tarnowskich Gór, który postanowił zainstalować kamerę w spłuczce w męskiej toalecie. Sprawa się rypła w sposób czyniący belfra mocnym kandydatem do tytułu Dzbana Roku 2022.



Perwersyjny nauczyciel informatyki

5 grudnia pewien uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Mechanik” w Tarnowskich Górach dokonał szokującego odkrycia. Zauważył niewielką kamerkę ukrytą w spłuczce męskiej toalety. Nie zastanawiał się długo - wykręcił ją i zabrał ze sobą do klasy. Szybko zauważył to nauczyciel mający monitoring na szkolną toaletę.



Nauczyciel zdemaskował się, bowiem... poszedł za uczniem do klasy, aby odzyskać swoją własność. Uczeń odmówił zwrócenia urządzenia oraz rozmowy z 37-letnim mężczyzną. Do szkoły wezwano... rodziców. Później do szkoły wezwano także policję.