DHL uruchomił swoje automaty paczkowe. To nowa alternatywa dla Paczkomatów

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami, stało się. Jeżeli szukasz kolejnej alternatywy dla Paczkomatów InPost, to właśnie ją otrzymałeś. Firma kurierska DHL uruchomiła sieć automatów paczkowych POP BOX. Dołączyły one do sieci ponad 14000 punktów odbioru DHL POP. Przewoźnik zachwala je hasłem "blisko, wygodnie, ekologicznie".Nowe automaty paczkowe DHL POP BOX są czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można za mawiać do nich paczki również za pobraniem. Dlaczego dla niektórych mogą okazać się lepsze od Paczkomatów? Bo DHL daje na odbiór przesyłki aż 4 dni, zamiast 48 godzin.Konsumenci za pośrednictwem DHL POP BOX mogą wysyłać paczki o maksymalnej masie 25 kg, w następujących rozmiarach:Za pośrednictwem DHL POP BOX można nadawać paczki krajowe, międzynarodowe i pobraniowe.Dostawę do automatu POP BOX można wybrać po uprzednim wskazaniu punktu dostawy w e-sklepie lub w ramach usługi Przekieruj paczkę. Sieć DHL POP, wraz z automatami POP BOX tworzą m.in. sklepy Żabka, Inmedio, Lidl oraz stacje benzynowe Shell.Automatów paczkowych w Polsce jest już tak dużo, że chyba czas zrobić porównanie usług. Co Wy na to?Źródło: DHL