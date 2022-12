Przeprowadź symulację uderzenia asteroidy we własny dom. To bardzo proste

Symulator asteroidy jest dostępny zupełnie za darmo

Internet to intrygujące miejsce, które oferuje naprawdę sporo możliwości oraz sposobów na umilenie sobie wolnej chwili. Za jeden z nich może posłużyć strona pozwalająca na przeprowadzenie symulacji uderzenia asteroidy w dowolne miejsce na planecie. Mówimy więc o dosyć ciekawym narzędziu - warto się z nim zapoznać, zwłaszcza że działa naprawdę dobrze.Czy kiedykolwiek chciałeś sprawdzić, co by się stało, gdyby jedna z milionów asteroid krążących na terenie naszego układu słonecznego spadła na Ziemię i jakimś dziwnym trafem wylądowała zaraz obok domu Twojego znienawidzonego sąsiada? A może po prostu interesujesz się tymi pobliskimi skałami kosmicznymi, o których słychać zazwyczaj w momencie, gdy jakaś "niemalże wleciała na ziemską orbitę"?No coż, właśnie dla takich ludzi powstała strona Asteroid Launcher będąca symulatorem dokładnie tego, co zawiera się w jej tytule. Mamy do czynienia z naprawdę fajnym narzędziem, dzięki któremu, odmianach czy prędkościach. Następnie można podziwiać specjalnie przygotowaną animację oraz czytać statystyki odnośnie do m.in. potencjalnej liczby zgonów czy zasięgu zniszczeń.Dobra, no to się zabawmy. Jako mieszkaniec Torunia nie do końca mi po drodze z niewielkim miastem położonym kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu. Tak, mówię oczywiście o Bydgoszczy. Załóżmy więc, że jakimś dziwnym trafem. Jaki byłby tego skutek?Jak możecie zobaczyć na powyższym zrzucie ekranu, około, a powstały w wyniku uderzenia krater byłby głęboki na 921 metrów. Widnieją także ciekawostki pokroju np. wygenerowania większej ilości energii niż ostatnia erupcja Yellowstone czy częstotliwość występowania tego typu zjawisk naprawdę.Co ciekawe, oprócz opcji wypuszczenia kolejnej asteroidy strona oferuje możliwość sprawdzenia, co by się stało, gdyby we wcześniej wyznaczonym miejscu doszło do innych ekstremalnych zjawisk. Taka kula ognia zabijałby chociażby 28 milionów osób, fala uderzeniowa 3,8 miliona osób, natomiast wiatr o prędkości 6 km/s zabiłby niemalże 20 milionów ludzi.Z narzędzia korzysta się naprawdę przyjemnie i jest ono dostępne zupełnie za darmo. Warto więc poświęcić mu chwilę.Źródło: Asteroid Launcher