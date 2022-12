Airbnb wkrótce pozwoli Ci przenocować w Hobbitonie z Władcy Pierścieni

Takiej okazji jeszcze nie było.

to lokacja ze świata, w której niejeden miłośnik opowieścichciałby zamieszkać. Chociaż Hobbiton faktycznie w Nowej Zelandii zbudowano, a od czasu nagrań do Hobbita można go zwiedzać, jak dotąd nie było mowy nawet o tym, aby w nim przenocować. No właśnie, jak dotąd.W ostatnim czasie Hobbiton – dokładnie ten zbudowany na potrzeby filmów– zadebiutował na Airbnb . Już niedługo potencjalni goście będą mogli za pośrednictwem platformy rezerwować w nim noclegi. Hobbiton pojawił się na Airbnb z okazji 10. rocznicy premiery filmu, która miała miejsce 13 grudnia 2012 roku. Dlatego to właśnie od 13 grudnia będzie można dokonywać na Airbnb rezerwacji noclegów w tym kultowym obiekcie.

Hobbiton – młyn, w którym przenocują goście. | Źródlo: Airbnb

„Przez ponad dwie dekady gościliśmy miliony pasjonatów na planie filmowym Hobbiton, ale nigdy wcześniej nikt nie miał okazji spędzić nocy w Śródziemiu. Cieszę się, że mogę dzielić się pięknem mojej rodzinnej fary i cieszę się, że mogę udostępnić to kultowe miejsce na Airbnb fanom z całego świata” -

Salon w domku dla gości w Hobbitonie. | Źródło: Airbnb

Hobbiton – kącik do pisania. | Źródło: Airbnb

Oferta ograniczona czasowo

Hobbiton – sypialnia dla gości. | Źródło: Airbnb

powiedział gospodarz Hobbitonu, Russell Alexander.Oferta zamieszczona na Airbnb umożliwi nocleg w zlokalizowanym na terenie Hobbitonu młynie (ang.). Jest to przytulny domek zawierający dwie sypialnie i kącik do pisania, którego wystrój przygotował dyrektor kreatywny trylogii Hobbit –Goście Hobbitonu będą mogli rzecz jasna cieszyć się też przepiękną panoramą, a także prywatnym Domkiem Hobbita (ang.), gdzie wypiją popołudniową herbatkę i nie tylko. Poza tym czeka ich wieczorny bankiet w, gdzie zaserwowana zostanie prawdziwa uczta i gdzie piwa będzie pod dostatkiem oraz prywatna wycieczka po Hobbitonie.Zła wiadomość jest taka, że Hobbiton, zlokalizowany na terenie miastaw Nowej Zelandii, nie będzie dostępny na Airbnb zawsze. Będzie można przenocować w nim tylko między 2 a 4 marca, 9 a 11 marca oraz 16 a 18 marca 2023 roku. Oznacza to, że z oferty skorzystają nieliczni. Cóż, przynajmniej cena noclegu będzie niska, ponieważ ma wynosić 10 dolarów nowozelandzkich (około 30 złotych) za noc. Na szczęście, nic nie stoi też na przeszkodzie ku temu, by Hobbiton odwiedzić bez noclegu Co istotne, rezerwacji na Airbnb będą mogły dokonać tylko osoby dorosłe. Aha, ważne jest też to, że właściciel obiektu wymaga od potencjalnych gości przestrzegania pewnych zasad. Po pierwsze, prosi, by nie organizować niespodziewanych imprez – no, chyba że z Gandalfem i kompanią, by dla bezpieczeństwa odpowiednio ukryć jakiekolwiek posiadane magiczne pierścienie, a także, by nigdy nie śmiać się z żywych smoków.Źródło: Airbnb , fot. tyt. Airbnb