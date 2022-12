Nitrozyniak już nie opublikuje nic na YouTube. Dostał dożywotniego bana

To częściowy koniec kontrowersyjnego twórcy. To częściowy koniec kontrowersyjnego twórcy.



Obydwa kanały Nitrozyniaka zostały dożywotnio zablokowane na YouTube. Główną przyczyną podjęcia takiej decyzji jest złamanie przez twórcę "Wytycznych dla społeczności" - miał on rzekomo nie zdawać sobie sprawy, że ostrzeżenie nałożone na jedno konto przechodzi automatycznie na drugie. Co o tym uważa sam zainteresowany?



Czołowy polski twórca odchodzi w zapomnienie?

Sergiusz "Nitrozyniak" Górski to jeden z najpopularniejszych influencerów w kraju, który swoją działalność prowadzi od niemalże dziesięciu lat. Przy ukazji uchodzi również za bardzo kontrowersyjną i szkodliwą postać - głównie za sprawą wielu kłótni z innymi influencer czy obrażania osób postronnych w dosyć agresywny sposób, a także nagabywania na nich swojej własnej widowni. Największem echem odbijają się chyba sytuacje, gdzie mężczyzna w ostrych słowach nęka nieletnich, porusza temat gwałtu oraz prywatnych spraw np. rodziny.



Jeśli natomiast nigdy nie słyszeliście o tym YouTuberze, to warto rzucić okiem na nowy materiał opublikowany przez użytkownika Nie wiem, ale się dowiem. Stanowi on niemalże godzinną analizę działalności Nitrozyniaka i w szczegółówy sposób opisuje jego zachowania pod kątem psychologicznym. Co ciekawe, niedługo po pojawieniu się w sieci tego filmiku kanały Sergiusza zniknęły z portalu YouTube.