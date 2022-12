Młodzieżowe Słowo Roku 2022 roku wybrane. Nieoczywisty wybór internautów?

Wszystko już jasne.

Poznaliśmy Młodzieżowe Słowo Roku 2022

essa - coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani (stąd mieć essę), luz. Często występuje jako okrzyk radości lub triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie.

"Dużo głosów zostało oddanych także na takie jednostki jak: slay, łymyn, betoniarz czy NPC. Wskazują one na pewne stałe trendy w nieoficjalnym języku i komunikacji młodzieży. Z jednej strony chodzi o podkreślanie tego, co wzbudza podziw, jest wystrzałowe, zabójczo dobre, stylowe (slay a także slay qeen) z drugiej – o podtrzymywanie kontaktu, zabawę i żarty, do których impulsem jest wiral (popularny fragment filmowy lub mem) (np. betoniarz, a także fraza betoniarzu cztery cztery). Wydaje się, że ciągle aktualny jest odwieczny temat „rozgrywki” płci, o czym świadczy występowanie wyrazu łymyn, także w wersji women czy women moment, będącego w gruncie rzeczy wiralowym cytatem. Obecność anglicyzmu NPC to z kolei znak płynnego i zręcznego przemieszczania się młodych pomiędzy komunikacją online i offline, gdy automatyzowana postać z gry staje się metaforą przypadkowego, nieznanego lub nieaktywnego człowieka" - czytamy w komunikacie SJP dotyczącym wyników.

Specjalna Nagroda Jury - Młodzieżowe Słowo Roku 2022

odklejka - stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna myślami, nie zachowuje się odpowiednio.

W połowie listopada informowaliśmy Was o głosowaniu na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 . Lista słów zakwalifikowanych do finału obfitowała w zwroty często używane przez młodzież szkolną oraz nieco starszych polskich internautów, ale nie brakowało wśród niej określeń rodem sprzed kilku lat. Głosowanie właśnie się zakończyło, a kapituła przyznała także specjalną Nagrodę Jury.Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2022 trwało od 11 października do 30 listopada bieżącego roku. Wzięło w nim udział ponad 250 tysięcy osób. Młodzieżowym Słowem Roku 2022 wybrano ESSA! Essa definiowana jest jako okrzyk radości lub triumfu, ale ma też inne znaczenia. Definicję SJP znajdziecieMSR 2022 wyłaniano w dwóch etapach. W pierwszym mogło być zgłoszone każde słowo. Następnie Jury w składzie: Anna Wileczek (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach), Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), Bartek Chaciński (Polityka) dokonało analizy zgłoszeń. Do drugiego etapu przeszły najczęściej zgłaszane słowa, zgodne z regulaminem.Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku, stąd też obecność na liście wielu pojęć, które dawno zadomowiły się już w języku młodzieży.Jury dodatkowo wybrało najciekawsze w swojej ocenie słowo. Kapituła zwracała uwagę na istotność tematu oraz kreatywność języka w opisywaniu rzeczywistości.Nagrodę Jury otrzymało słowoPełną listę słów zgłoszonych w tegorocznej edycji konkursu znajdziesz tutaj Zgadzacie się z wyborem internautów i Jury?Źródło: PWN