Popularna streamerka otrzymała od widza 70 000 dolarów i iPhone'a 14 Pro Max

Streamerka z prezentem od widza, którym chyba nikt by nie pogardził

Amouranth to jedna z najpopularniejszych streamerek na świecie. Ostatnio pod drzwiami jej domu pojawiła się paczka zawierająca torbę marki Louis Vuitton, we wnętrzu której znajdowało się 70 tysięcy dolarów w gotówce. Poza tym kobieta otrzymała drogi smartfon, gaz pieprzowy oraz 55-calowy telewizor. Tak można żyć.Jeśli regularnie obserwujecie "świat ludzi internetu", to z pewnością niejednokrotnie usłyszeliście pseudonim Amouranth , pod którym kryje się Kaitlyn Siragusa. Mówimy o prawdziwej gwieździe Twitcha - na chwilę obecną obseruje ją tam ponad 6 milionów osób, co świadczy o ogromnej popularności.Streamerkę możecie kojarzyć z różnych sytuacji i okoliczności - głośno było o niej chociażby w momencie publikacji doniesień o. Ten miał zmuszać ją do prowadzenia kontrowersyjnych transmisji, a także gnębić psychicznie i fizycznie. Generalnie, niezbyt ciekawa sytuacja. Nieco lepiej prezentuje się natomiast finansowa sfera życia influencerki.Podczas transmisji prowadzonej 4 grudnia dowiedzieliśmy się, że anonimowy. Znajdowała się w nim torba marki Louis Vuitton - jej wnętrze zostało z kolei wypełnione plikami pieniędzy o łącznej wartości. Ta sama osoba przekazała kobiecie również, 55-calowy telewizor, gaz pieprzowy oraz paralizator.