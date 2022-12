Jedziesz na wycieczkę lub narty w góry? Play poszerza zasięg także na stokach i w schroniskach

Wszyscy operatorzy sieci komórkowych dostępnych w Polsce w różnym tempie rozbudowują swoje nadajniki zarówno jeszcze w starszej technologii LTE/LTE Advanced jak i najnowszej 5G. Jednak Play chwali się teraz nieco mniej typowymi lokalizacjami. W końcu nie zawsze używamy smartfonów, tabletów czy innych sprzętów elektronicznych tylko w typowych miejscach miast i wsi, ale też podczas rekreacji poza zurbanizowanymi terenami.



Polskie stoki narciarskie i schroniska z jeszcze lepszym pokryciem zasięgiem sieci komórkowej Play

Z racji rozpoczynającego się sezonu zimowych wyjazdów, w których częstymi aktywnościami są jazdy na nartach czy snowboardzie, Play pomyślał o rozbudowie swojej infrastruktury na południu Polski. I to niekoniecznie w centralnych częściach różnych miejscowości. Play chwali się, że do zakończenia poprzedniego sezonu zimowego (czyli do marca 2022 roku) uruchomił aż 36 nowych obiektów w rejonach górskich. Jak podkreśla operator sieci, to wbrew pozorom bardzo dobry wynik, bo w większości przypadków mowa o terenach z bardzo trudnym ukształtowaniem.





Play sukcesywnie rozbudowuje swoją sieć komórkową / Foto: Play



W obecnym sezonie zimowych wyjazdów rekreacyjnych, powinniśmy odczuć znaczące polepszenie warunków sieci Play na szlakach turystycznych i stokach narciarskich m.in. w Tatrach, Beskidzie Sądeckim, Bieszczadach, Beskidzie Żywieckim czy Karkonoszach. Oczywiście nie dosłownie na całym ich terenie. Play wybrał szereg najpopularniejszych lokalizacji, w których niedawno uruchomiono nowe nadajniki. Chodzi dokładnie o Stok narciarski Powroźnik (Beskid Sądecki), Schronisko w Dolinie Roztoki (Tatry), Schronisko na Polanie Chochołowskiej (Tatry), Sopotnia Wielka (Beskid Żywiecki, szlak na Palenicę), Terka Bukowiec (Bieszczady, jezioro Solińskie), tunel na Zakopiance (S7), Schronisko „Szrenica” (Karkonosze), Karpacz SKI Arena - stacja dolna (Karkonosze) oraz Schronisko PTTK na Szczelińcu (Góry Stołowe). Niestety nie podano, czy chodzi o punkty LTE czy może już nowocześniejsze z 5G.



