10-latek zastrzelił matkę, bo nie kupiła mu gogli VR

Tragedia.

Tragedia w Milwaukee

"Zawsze mówił, że słyszy głosy"

"W jego głowie są dwie małe dziewczynki, które każą mu robić różne rzeczy. Ma także wyimaginowanego przyjaciela, który każe mu robić naprawdę złe rzeczy"

Doskonale pamiętam czasy, w których gry komputerowe zwykło obwiniać się za wszystkie nieszczęścia tego świata, a przynajmniej większość problemów, jakie sprawia młodzież. 15-latek wziął samochód od rodziców i pojechał w miasto? Pewnie grał w. 13-latek popchnął rówieśnika na szkolnym korytarzu? Jego umysł był zapewne przesiąknięty- przecież grywał w nią wieczorami. 14-letnia Kasia nie chodzi do kościoła? Na jej komputerze rodzice odnaleźli. Nigdy winne nie było złe wychowanie lub choroba psychiczna dziecka. Świat na szczęście odrobinę się zmienił, podobnie jak podejście opinii publicznej do gier komputerowych. Niestety, nie zmienili się ludzie i nie poprawił system opieki zdrowotnej.dlatego, bo odmówiła zakupu gogli VR. Śledczy wskazują, że problemem nie było uzależnienie od gier, a choroba psychiczna.10-letni chłopiec z Milwaukee zastrzelił swoją mamę, gdyż ta nie chciała kupić mu gogli wirtualnej rzeczywistości marki. Chłopiec miał oddać strzał z bliskiej odległości w twarz rodzicielki z broni, którą wyciągnął z domowej szafy na broń. Kobieta zginęła na miejscu. 10-latek od razu po dokonaniu zbrodni zalogował się na jej konto w serwisiei użył jej karty kredytowej do kupienia wymarzonego urządzenia.Pogrążona w żałobie babcia, Lueritha Mann, przekazała, że do matki kazały mu strzelić "dwie siedzące w jego głowie małe dziewczynki". Kobieta błagała jednocześnie o litość i najłagodniejszy z wymiarów kary dla swojego "chorego wnuka".Chłopiec miał podobno trudności ze snem i skarżył się, że, dodał Mann.– powiedziała Mann w rozmowie z The Daily Beast w czwartek.- dodała.