Sklep Apple okradziony na oczach personelu i klientów. Nikt nie reagował (wideo)

Niebezpieczna (?) sytuacja.



Rzeczy materialne można kupić za pieniądze, a wszystko co da się kupić za pieniądze jest tanie. Życie mamy tylko jedno i nikt nam go nie zwróci. Te słowa z pewnością mieli w głowie pracownicy flagowego sklepu Apple w Palo Alto w amerykańskim stanie Kalifornia. Do sieci trafiło viralowe nagranie, przedstawiające ich specyficzne i bardzo odpowiedzialne zachowanie w obliczu napadu.



Zuchwała kradzież w sklepie Apple

Para zamaskowanych przestępców dokonała zuchwałego rabunku w Czarny Piątek w kalifornijskim sklepie Apple. Internauci ochoczo udostępniają nagranie obrazujące napad, który miał miejsce w biały dzień. Widać na nim rabusiów kradnących sprzęt oraz pracowników placówki ostrzegających klientów przed podejmowaniem interwencji.



Nagranie z wnętrza flagowej lokalizacji Apple w Palo Alto pokazuje, jak dwóch złodziei zabiera iPhone'y ze stołów ekspozycyjnych i wpycha je do plecaków, na oczach dziesiątek kupujących. Słychać, jak pracownicy mówią klientom: "lepiej się wycofaj, człowieku" i "pozwól im odejść”, zniechęcając każdego przed ewentualnej konfrontacji ze złodziejami. Słychać nawet, jak jeden z klientów sklepu pyta na głos: "hej, czy nie powinniśmy ich powstrzymać?".



Wielu internautów zastanawia się, czy tłum ludzi nie mógł powstrzymać napastników. Być może mógł, jednak nikt nie mógł mieć gwarancji tego, że napastnicy nie mieli przy sobie broni.







Kapitan policji z Palo Alto, James Reifschneider, powiedział, że pracownik sklepu podczas napadu słyszał, jak jeden z podejrzanych groził klientom przemocą fizyczną, gdyby ktokolwiek próbował ich powstrzymać. Zauważył też, że właśnie ta groźba podniosła rangę przestępstwa z kradzieży do rabunku.



Pechowy sklep

Sklep Apple w Dolinie Krzemowej został okradziony dwukrotnie w ciągu 24 godzin w 2018 roku, kiedy podejrzani ukradli produkty o wartości ponad 100 000 dolarów. W 2016 roku przestępcy wjechali wynajętym pojazdem przez frontową witrynę sklepu, aby ukraść towary warte tysiące dolarów.



