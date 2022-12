Przez lata przepłacałem za subskrypcje. Sprawdź, czy też tego nie robisz

Zobacz to.

Jak płacić mniej za Spotify, YouTube, Office i inne?

Sposób na tańszy Google One

"Duże oszczędności biorą się z małych oszczędności."

Wnioski są oczywiste

Nie wiem jak Wy, ale ja lubię zapisywać sobie swoje wszystkie comiesięczne wydatki. Dzięki temu wiem nie tylko kiedy i za co muszę zapłacić w danym momencie, ale też jak mocno mój budżet uszczuplają wszelakiej maści stałe opłaty. Wykorzystuję do tego pojedynczą notatkę w obrębie aplikacji Google Keep . Każdy ma swój sposób i swoją ulubioną apkę - mój wygląda właśnie tak. Od czasu do czasu najdzie mnie ochota na to, aby spróbować wydatki zoptymalizować. Taką próbę podjąłem i tym razem. A piszę o tym, bo być może pomogę chociaż kilku czytelnikom naszego serwisu zaoszczędzić parę złotych rocznie.Na przestrzeni mniej więcej ostatnich dwóch lat udało mi się znacząco zmniejszyć. Nie musiałem przy tym rezygnować z żadnej z usług. Przyjrzałem się dokładniej warunkom ich świadczenia i wybrałem opłacalniejsze opcje, współdzielone między mnie i bliskie mi osoby. Dzięki temu od jakiegoś czasu płacę mniej za pakiet(wariant Family dzielony na 4 osoby), za(wariant Duo, dzielony na 2 osoby) i(wariant Family dzielony na 5 osób).Abyście uzmysłowili sobie jakiego rzędu są to oszczędności, służę liczbami:Oszczędności w skali roku wynoszą zatem:Szybka kalkulacja pokazuje, że w moim wypadku na tego rodzaju łączonych subskrypcjachAutor tego wpisu zastanawiający się, na co wyda 498,25 złotych zaoszczędzone w 2021 roku. To nawet nie jest on. | Źródło: Canva ProOszczędności, gdybym korzystał z pakietu Spotify Premium Family dzielonego na 6 osób albo wtedy, gdyby pakiet biurowy Microsoft 365 Family dzielony był na 6 osób. Staram się jednak użytkować usługi zgodnie z ich OWU.Złośliwi powiedzą, że mógłbym nie korzystać z żadnej z powyższych usług - wtedy w mojej kieszeni zostawałoby jeszcze więcej pieniędzy. ;) Jasne, mógłbym też nie mieć samochodu i chodzić pieszo, nie pić herbaty tylko wodę i nie korzystać z Windowsa tylko. Chcę z różnych powodów korzystać z tych usług i po prostu optymalizować wydatki. Tyle.Dziś zorientowałem się, że zupełnie bezsensownie od dwóch lat przepłacam także za inną usługę. Google One.Założę się, że wielu z Was ma smartfon z systemem Android i korzysta z aplikacji Zdjęcia Google . Umożliwia ona wygodne synchronizowanie zdjęć z telefonu wprost do chmury Google - w wysokiej lub nawet źródłowej jakości. Zdjęcia te da się potem przeglądać na innych urządzeniach, w tym na komputerach, w przeglądarkach internetowych. Być może nie jest Wam obcy również Dysk Google , czyli przestrzeń w chmurze do przechowywania w zasadzie dowolnych plików.Za większą przestrzeń należy zapłacić w ramach abonamentu Google One.No i ja taki właśnie abonament od dwóch lat opłacam. Dziś zorientowałem się, że przepłacam.Cennik Google One - listopad 2022 r. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPo pierwsze, korzystam z subskrypcji miesięcznej. Płacę 8,99 złotych za 100 GB w cyklu miesięcznym, co sprawia, że rocznie wydaję na Google One 107,88 złotych. Dopiero dzisiejszego ranka dotarło do mnie, że gdybym opłacał pakiet na rok z góry, płaciłbym 89,99 złotych rocznie, czyli. Wielu z Was zaśmieje się na wieść o takiej oszczędności, ale ja sięgnę po bliski memu sercu cytat:(tak serio to nie wiem kto)Caffe Latte w Starbucks kosztuje 15,90 złotych. Kupowana co drugi dzień stanowi wydatek rzędu 238,50 złotych miesięcznie i 2862 złotych rocznie.Widzicie do czego zmierzam?Popełniłem mema. Dałem z siebie całe 30%. Żarty żartami, ale sposobów na oszczędzanie pieniędzy jest naprawdę sporo. | Źródło: trochę ja a trochę internetJuż miałem klikać zakup Google One w planie rocznym, gdy zauważyłem, że pakietem przestrzeni dyskowej można dzielić się z maksymalnie pięcioma osobami. Jak się okazało, moja dziewczyna również opłacała pakiet 100 GB za 8,99 złotych miesięcznie. Stwierdziliśmy zatem, że wykupimy wspólnie pakiet 200 GB za 139,99 złotych rocznie, płacone z góry. Tym samym zamiast płacić 107,88 + 107,88 = 215,76 złotych, będziemy płacić 139,99 złotych. Google otrzyma od nas, a w kieszeni każdego z nas zostanie blisko 38 złotych.PS Moja dziewczyna wykorzystuje ok. 40 GB przestrzeni na Google One, a ja 91 GB. Zgadnijcie, kto zyska więcej na zmianie.To naprawdę nie jestem ja. | Źródło: internetChciałbym, abyście z mojego przydługiego wpisu wyciągnęli prostą naukę:. Szukajcie optymalizacji wydatków, a co za tym idzie oszczędności. W dzisiejszych czasach nie ma sensu wyrzucać pieniędzy w błoto. Takie działanie nie jest "januszerką". To zdrowy rozsądek.I wiem, że wszystko powyższe wielu z Was wydaje się oczywiste, ale masa zabieganych osób - lub po prostu przytłoczonych licznymi wydatkami - o takich rzeczach zapomina. Chcę tylko pomóc.Z fartem.Źródło: mat. własny