Dwa miliony złotych na imprezę w metaverse. Przyszło pięć osób

Ups.



Zaledwie pięć osób pojawiło się na imprezie organizowanej w metaverse przez Komisję Europejską. Wydarzenie zostało zorganizowane po to, aby zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się Unią Europejską oraz wyznawanymi przez nią wartościami.



Na sali oprócz pięciu uczestników pojawił się także dziennikarz, który nie mógł zrozumieć, jak to się stało, że takie wydarzenie kosztowało prawie dwa miliony złotych (375 tys., euro).



Unia Europejska zainwestuje w metaverse



Na oficjalnych profilach na TikToku oraz Instagramie sam zwiastun imprezy w ramach inicjatywy Global Gateway został polubiony przez 44 osoby, co jest wynikiem raczej… słabym, żeby nie użyć bardziej dosadnego słowa. Finalnie z 44 osób na samym wydarzeniu pojawiło się zaledwie 5 awatarów, które szybko rozłączyły się, kiedy zobaczyły, że w wirtualnej przestrzeni faktycznie nic się nie dzieje.