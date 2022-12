Nowe Google Doodle to darmowy edytor gier z historią Jerry'ego Lawsona w tle

Ależ to jest dobre.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu

Gerald Jerry Lawson w Google Doodle

Lawson urodził sięna Brooklynie w Nowym Jorku. Od najmłodszych lat majstrował przy elektronice, naprawiając telewizory w swojej okolicy i tworząc własną stację radiową z wykorzystaniem części pochodzących z. Uczęszczał do Queens College i City College of New York, po czym wyjechał robić karierę w Palo Alto w Kalifornii. W tym czasie miasto i jego okolice stały się znane jakoze względu na eksplozję nowych, innowacyjnych firm technologicznych powstających w okolicy.W latach 70' XX wieku Gerald Jerry Lawson stał na czele zespołu projektującego konsolę do gier o nazwie. Nie zyskała ona gigantycznej popularności, ale to właśnie z myślą o niej w 1976 roku stworzono. Wkład Lawsona w rozwój gamingu był tak duży, że w Stanach Zjednoczonych ma on status żywej legendy.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Google DoodleW 1980 roku Lawson opuścił Fairchild, aby założyć własną firmę- jedną z pierwszych zajmujących się tworzeniem gier wideo, należących do czarnoskórych. Firma stworzyła oprogramowanie dla, które spopularyzowało kartridż opracowany przez Lawsona i jego zespół. Chociaż firma została zamknięta pięć lat później, Lawson ugruntował swoją pozycję pioniera w branży i przez resztę swojej kariery konsultował się z wieloma firmami inżynieryjnymi i zajmującymi się grami wideo.Osiągnięcia Lawsona zostały upamiętnione ww Rochester w stanie Nowy Jork.Wszystkie wcześniejsze Google Doodle znajdziesz w tym miejscu . Warto je przejrzeć, niektóre to małe dzieła sztuki.Źródło: mat. własny