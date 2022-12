Świętujemy porażkę Polski z Argentyną. Odbierz darmowe gigabajty w Orange

Zwycięska porażka.

Darmowa paczka danych od Orange

Wynik meczu Polska - Argentyna dla nikogo nie powinien być zaskoczeniem. Polacy przegrali 0:2 i tylko wielkiemu szczęściu, nieskuteczności Meksyku i rewelacyjnej dyspozycji Wojciecha Szczęsnego w bramce możemy zawdzięczać awans do 1/8 finału MŚ 2022 w Katarze. Porażka jedynie dwoma bramkami okazała się w ogólnym rozrachunku triumfem Reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn, któraawansowała do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Z tej okazji Orange przygotowało dla klientów sieci niespodziankę.Darmowe gigabajty od Orange są prezentem z okazji awansu do dalszej fazy Mundialu. Tym razem użytkownicy sieci mogą liczyć na darmowy pakiet danych Orange opiewający na 10 GB internetu.Aby skorzystać z bonusu należy wysłać SMS-a w aplikacji Mój Orange z zakładki "dla Ciebie" lub "dla Firm". Alternatywnie można wysłać go pod numer, wpisując w jego treści. Opłata za SMS-a jest zgodna z cennikiem Twojego planu taryfowego. Użytkownicy Orange Flex otrzymają 10 GB za darmo wpisując SZCZESNY w aplikacji, w zakładce "Kody promocyjne".Aktywacji można dokonać do godz. 22:20, 1 grudnia.Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Promocyjne GB są ważne 7 dni od daty aktywacji i obowiązują tylko w kraju.Źródło: Orange