Google i YouTube mówią STOP dezinformacji i ogłaszają walkę z fake newsami

Google informuje o swoich zmaganiach w walce z fake newsami

Źródło: Google

Źródło: Google

Google poinformowało o swoich zmaganiach i wysiłkach w związku z ograniczeniem fake newsów na różnych platformach, także na YouTube. Mowa tu chociażby o wsparciu licznych organizacji weryfikujących dane znalezione w internecie oraz wprowadzeniu funkcji naprowadzających użytkowników na materiały pochodzące od sprawdzionych osób czy organizacji.Użytkownicy od pewnego czasu są świadkami obecności dosyć istotnych nowości w wyszukiwarce Google oraz na portalu YouTube . Warto tu wspomnieć chociażby o promowaniu uznanych źródeł informacji w sekcji rekomendacji oraz ukazywaniu paneli z wiadomościami pochodzącymi z niezależnych miejsc. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się też o wprowadzeniu specjalnego oznaczenia dla kanałów prowadzonych przez lekarzy.Poza tym wyszukiwarka, dzięki której możemy poznać dodatkowy kontekst wyświetlanej strony jeszcze przed jej otworzeniem. Jak się okazuje - do tej pory skorzystano z niej już ponad 2,4 miliarda razy. Ponadto zdecydowano się na ogłoszenie kolejnych nowości - te pojawią się wkrótce i mają pełnić charakter edukacyjny. Na YouTube zadebiutuje m.in.jak identyfikować dezinformację dotyczącą np. uchodźców.Dodatkowo, która ma pomoc internautom w dokonaniu oceny konkretnych materiałów w kontekście wykorzystania przeróżnych technik manipulacyjnych. Google ma nadzieję, że dzięki temu konsumenci będą nieco bardziej uważać na to, czemu pokładają wiarę.Jeśli zaś chodzi o zmiany niewidoczne gołym okiem, to- te trafią do fundacji walczących z dezinformacją i ogólną manipulacją. Wszystkie te działania mają przyczynić się do tego, by internet był miejscem o wiele bezpieczniejszym i przynajmniej w pewnym stopniu wolnym od niesprawdzionych informacji.Wydaje mi się, że w ostatnim czasie i tak. Wybuch wojny w Ukrainie sprawił jednak, iż sieć została zalana milionami filmów i postów zawierających nie do końca prawdziwe treści. Dlatego tak ważne jest podchodzenie do wszystkich znalezionych informacji z odpowiednią dawką dystansu i uprzedzenia - nawet jeśli wydają się na pierwszy rzut oka sprawdzone i wiarygodne.Źródło: Google