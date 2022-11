Co najlepiej sprzedaje się w Dark Webie? Poznaliśmy listę bestsellerów

Dark Web to miejsce, gdzie można kupić dosłownie wszystko

W sieci pojawiło się zestawienie najpopularniejszych towarów dostępnych w Dark Webie - wraz z cenami konkretnych przedmiotów. Tego typu informacje pozwalają rzucić chociaż nieco światła na to, jakiego rodzaju transakcje dokonywane są po "ciemnej stronie internetu".Za intrygującą infografikę odpowiada redakcja portalu Jeuxvideo . Zdecydowała się ona na przeczesanie Dark Webu w poszukiwaniu najchętniej chodliwych towarów. Okazuje się, że w owianym nutką tajemnicy miejscu kupić można tak naprawdę wszystko. Narkotyki, broń, zlecenie morderstwa czy uprowadzenia - choć wywołuje to ciarki na całym ciele, to takie sprawy faktycznie można załatwić przechadzając się podziemnymi bazarami.Tego typu hardkorowe rzeczy nie stanowią jednak większości transakcji.Te można dostać już nawet za 7 dolarów, podobnie ma się sprawa z fałszywymi danymi osobowymi. Ogromnym zainteresowaniem wykazują się także złośliwe oprogramowania - można np. zlecić zainfekowanie konkretnej liczby komputerów wybranym przez siebie wirusem.Kolejne miejsce należy do fałszywych dokumentów, których w Dark Webie jest wręcz od zatrzęsienia. Co ciekawe, sporą popularnością cieszy się- nie bez powodu, gdyż pozwala on na bezwizowy wjazd aż do 182 państw. Cena? 3800 dolarów.Jeśli chodzi o nieco mniej niepokojące przedmioty, toczy innych platform streamingowych. Kupimy tam także loginy i hasła pochodzące z wycieków najpopularniejszych serwisów - Facebook, Signal, PayPal. Wrażenia też nie robi opcja zakupu obserwujących na Instagramie czy TikToku Warto przyjrzeć się nieco dokładniej powyższej infografice (jeśli nie możecie odczytać drobnych literek, to po prostu przejdźcie na stronę podaną poniżej jako "źródło"), by uzmysłowić sobie, iż pod naszymi internetowymi stopami rozgrywa się tak naprawdę drugie życie, z którego istnienia raczej zbyt często nie zdajemy sobie sprawy.Dosyć przerażające jest to, że w Dark Webie można kupić dosłownie każdy towar uchodzący za nielegalny, nawet jeśli mowa o kontach do przeróżnych serwisów, które przecież pochodzą z kradzieży. Przy okazji przypominamy o ostatnich statystykach dotyczących bezpieczeństwa haseł - te są... tragiczne.Źródło: Jeuxvideo